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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Зенит-2 - Сокол
Зенит-2 - Сокол: обзор матча 11 июля 2016
Зенит-2
11.07.2016, понедельник, 19:00
Россия. ФНЛ, 1 тур
1 : 1
Завершен
Сокол
87'
П. Долгов
60'
В. Галыш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит-2 - Сокол
ГОЛ! 1:1!
П. Долгов
87'
85'
Замена
А. Пасько
️️️️
В. Романенко
Желтая карточка
Д. Мильдзихов
82'
80'
Замена
А. Семенов
️️️️
В. Галыш
Замена
М. Проничев
️️️️
К. Зырянов
78'
Желтая карточка
П. Долгов
71'
68'
Замена
А. Домшинский
️️️️
А. Перченок
61'
Замена
Н. Дергачев
️️️️
А. Хрущев
Замена
Л. Мусаев
️️️️
Н. Саламатов
61'
Желтая карточка
Е. Бабурин
60'
60'
ГОЛ! 0:1!
В. Галыш
Замена
П. Долгов
️️️️
П. Осипов
58'
50'
Желтая карточка
А. Перченок
Замена
С. Иванов
️️️️
Д. Ящук
46'
32'
Желтая карточка
Р. Паштов
27'
Желтая карточка
А. Мануковский
Желтая карточка
П. Осипов
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит-2
23
Егор Бабурин
ВР
26
Темур Мустафин
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
73
Павел Осипов
ЦП
91
Данила Ящук
ЦП
10
Никита Саламатов
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Главный тренер
Владислав Радимов
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
22
Денис Магадиев
ЦЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
17
Алексей Хрущев
ЛП
8
Александр Мануковский
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
77
Руслан Паштов
ПП
77
Владимир Романенко
ПВ
7
Александр Перченок
ПВ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Зенит-2
31
Михаил Кизеев
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
47
Сергей Иванов
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
11
Илья Камышев
ЦП
34
Максимилиан Проничев
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
Сокол
1
Владимир Сугробов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
90
Алексей Домшинский
ЦФ
11
Николай Дергачев
ЦФ
4-5-1
23
Бабурин
26
Мустафин
51
Карпов
58
Зуев
52
Мильдзихов
91
Ящук
10
Саламатов
40
Бавин
18
Зырянов
73
Осипов
19
Гасилин
4-3-3
16
Федоров
30
Васянович
21
Ходырев
80
Климов
22
Магадиев
77
Паштов
8
Мануковский
17
Хрущев
7
Перченок
88
Галыш
77
Романенко
91
Ящук
47
Иванов
47
Иванов
91
Ящук
18
Зырянов
34
Проничев
34
Проничев
18
Зырянов
10
Саламатов
38
Мусаев
38
Мусаев
10
Саламатов
73
Осипов
91
Долгов
91
Долгов
73
Осипов
7
Перченок
90
Домшинский
90
Домшинский
7
Перченок
17
Хрущев
11
Дергачев
11
Дергачев
17
Хрущев
88
Галыш
28
Семенов
28
Семенов
88
Галыш
77
Романенко
3
Пасько
3
Пасько
77
Романенко
Остались в запасе
Зенит-2
Сокол
31
Михаил Кизеев
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
11
Илья Камышев
ЦП
Главный тренер
Владислав Радимов
1
Владимир Сугробов
ВР
Главный тренер
Вадим Хафизов
Остались в запасе
31
Михаил Кизеев
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
11
Илья Камышев
ЦП
Остались в запасе
1
Владимир Сугробов
ВР
Главный тренер
Владислав Радимов
Главный тренер
Вадим Хафизов
Статистика матча Зенит-2 - Сокол
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо Ставрополь
1 : 3
17.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
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Иртыш
0 : 2
19.09.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
МСА Петровский
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