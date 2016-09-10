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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Зенит-2 - Тосно
Зенит-2 - Тосно: обзор матча 10 сентября 2016
Зенит-2
10.09.2016, суббота, 19:00
Россия. ФНЛ, 12 тур
1 : 1
Завершен
Тосно
80'
А. Евсеев (П)
63'
Е. Марков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит-2 - Тосно
90'
Желтая карточка
Д. Богаев
Желтая карточка
П. Долгов
88'
Желтая карточка
М. Карпов
85'
Замена
К. Костин
️️️️
Д. Мильдзихов
84'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Евсеев
80'
79'
Желтая карточка
М. Кашчелан
77'
Замена
Р. Мухаметшин
️️️️
М. Палиенко
Замена
К. Зырянов
️️️️
И. Камышев
77'
Замена
П. Долгов
️️️️
А. Гасилин
75'
71'
Пенальти не реализован!
А. Кутьин
Желтая карточка
Е. Бабурин
70'
Замена
А. Исаев
️️️️
М. Проничев
70'
63'
ГОЛ! 0:1!
Е. Марков
Желтая карточка
Д. Мильдзихов
62'
59'
Желтая карточка
Р. Дугалич
Желтая карточка
М. Проничев
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит-2
23
Егор Бабурин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
91
Данила Ящук
ЦП
11
Илья Камышев
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
34
Максимилиан Проничев
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Главный тренер
Владислав Радимов
Тосно
25
Артур Нигматуллин
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
18
Младен Кашчелан
ОП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
48
Александр Кутьин
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Зенит-2
50
Никита Гойло
ВР
17
Кирилл Костин
ЦЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
10
Алексей Исаев
ОП
10
Никита Саламатов
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
Тосно
1
Эдуард Байчора
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
13
Павел Киреенко
ЛВ
7
Ника Чхапелия
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
3-2-3-2
23
Бабурин
51
Карпов
33
Йованович
58
Зуев
23
Чернов
52
Мильдзихов
91
Ящук
11
Камышев
94
Евсеев
19
Гасилин
34
Проничев
4-1-2-1-2
25
Нигматуллин
57
Абазов
20
Дугалич
25
Буйволов
19
Гарбуз
18
Кашчелан
88
Богаев
21
Галиулин
99
Палиенко
20
Марков
48
Кутьин
52
Мильдзихов
17
Костин
17
Костин
52
Мильдзихов
34
Проничев
10
Исаев
10
Исаев
34
Проничев
11
Камышев
18
Зырянов
18
Зырянов
11
Камышев
19
Гасилин
91
Долгов
91
Долгов
19
Гасилин
99
Палиенко
9
Мухаметшин
9
Мухаметшин
99
Палиенко
Остались в запасе
Зенит-2
Тосно
10
Никита Саламатов
ЦП
77
Антон Зиньковский
ЛВ
50
Никита Гойло
ВР
Главный тренер
Владислав Радимов
13
Павел Киреенко
ЛВ
7
Ника Чхапелия
ЦП
1
Эдуард Байчора
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
8
Григорий Чиркин
ЦП
Остались в запасе
10
Никита Саламатов
ЦП
77
Антон Зиньковский
ЛВ
50
Никита Гойло
ВР
Остались в запасе
13
Павел Киреенко
ЛВ
7
Ника Чхапелия
ЦП
1
Эдуард Байчора
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
8
Григорий Чиркин
ЦП
Главный тренер
Владислав Радимов
Статистика матча Зенит-2 - Тосно
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Зенит-2
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1 : 3
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
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3 : 0
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Тосно
0 : 0
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Россия. Кубок, 1/32 финала
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0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
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5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Стадион:
МСА Петровский
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