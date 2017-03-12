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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Зенит-2
Волгарь - Зенит-2: обзор матча 12 марта 2017
Волгарь
12.03.2017, воскресенье, 14:30
Россия. ФНЛ, 26 тур
4 : 3
Завершен
Зенит-2
39'
К. Плиев
40'
А. Сутормин
72'
С. Веркашанский
90+2'
А. Сутормин
37'
А. Евсеев (П)
42'
В. Сиротов
90+1'
И. Зуев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - Зенит-2
ГОЛ! 4:3!
А. Сутормин
90'
+2
90'
+1
ГОЛ! 3:3!
И. Зуев
85'
Желтая карточка
И. Зуев
Замена
Р. Газзаев
️️️️
О. Шалаев
81'
79'
Замена
Д. Ящук
️️️️
В. Сиротов
77'
Замена
С. Крапухин
️️️️
Ю. Бавин
73'
Замена
И. Камышев
️️️️
А. Евсеев
ГОЛ! 3:2!
С. Веркашанский
72'
Замена
Р. Акбашев
️️️️
М. Жабкин
62'
61'
Желтая карточка
А. Исаев
59'
Замена
А. Исаев
️️️️
К. Зырянов
53'
Желтая карточка
К. Погребняк
Желтая карточка
Д. Кабутов
53'
Желтая карточка
С. Веркашанский
48'
42'
ГОЛ! 2:2!
В. Сиротов
ГОЛ! 2:1!
А. Сутормин
40'
ГОЛ! 1:1!
К. Плиев
39'
Замена
К. Плиев
️️️️
А. Григорьев
38'
37'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Евсеев
Желтая карточка
И. Калинин
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
24
Дмитрий Терновский
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
85
Антон Григорьев
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
33
Аслан Дышеков
ОП
18
Олег Шалаев
ОП
9
Сергей Веркашанский
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
99
Михаил Жабкин
ЦФ
Зенит-2
88
Максим Рудаков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
26
Темур Мустафин
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
22
Никита Каккоев
ОП
94
Алексей Евсеев
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
37
Владислав Сиротов
ПП
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Владислав Радимов
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
10
Темури Букия
ЦП
10
Руслан Газзаев
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
2
Евгений Кирисов
ЦП
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Зенит-2
31
Михаил Кизеев
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
10
Алексей Исаев
ОП
91
Данила Ящук
ЦП
11
Илья Камышев
ЦП
36
Станислав Крапухин
ЦФ
34
Максимилиан Проничев
ЦФ
3-4-2-1
24
Терновский
70
Кабутов
30
Таказов
85
Григорьев
13
Калинин
33
Дышеков
18
Шалаев
11
Сутормин
9
Веркашанский
33
Гаракоев
99
Жабкин
3-1-4-1-1
88
Рудаков
26
Мустафин
58
Зуев
23
Чернов
22
Каккоев
37
Сиротов
40
Бавин
18
Зырянов
94
Евсеев
72
Батютин
9
Погребняк
18
Шалаев
10
Газзаев
10
Газзаев
18
Шалаев
99
Жабкин
99
Акбашев
99
Акбашев
99
Жабкин
85
Григорьев
15
Плиев
15
Плиев
85
Григорьев
40
Бавин
36
Крапухин
36
Крапухин
40
Бавин
37
Сиротов
91
Ящук
91
Ящук
37
Сиротов
18
Зырянов
10
Исаев
10
Исаев
18
Зырянов
94
Евсеев
11
Камышев
11
Камышев
94
Евсеев
Остались в запасе
Волгарь
Зенит-2
10
Темури Букия
ЦП
2
Евгений Кирисов
ЦП
30
Дмитрий Саганович
ВР
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
34
Максимилиан Проничев
ЦФ
31
Михаил Кизеев
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
Главный тренер
Владислав Радимов
Остались в запасе
10
Темури Букия
ЦП
2
Евгений Кирисов
ЦП
30
Дмитрий Саганович
ВР
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Остались в запасе
34
Максимилиан Проничев
ЦФ
31
Михаил Кизеев
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
Главный тренер
Владислав Радимов
Статистика матча Волгарь - Зенит-2
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
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0 : 1
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1 : 1
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17.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Иртыш
0 : 2
19.09.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
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0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кукуляк
(Калуга)
Стадион:
Центральный
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