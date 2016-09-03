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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-2 - Зенит-2
Спартак-2 - Зенит-2: обзор матча 03 сентября 2016
Спартак-2
03.09.2016, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 11 тур
4 : 1
Завершен
Зенит-2
11'
Д. Давыдов
63'
Г. Мелкадзе
65'
А. Федчук
88'
А. Самсонов
58'
Е. Чернов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-2 - Зенит-2
90'
+2
Желтая карточка
Ю. Бавин
Замена
К. Щербаков
️️️️
Д. Кутин
88'
ГОЛ! 4:1!
А. Самсонов
88'
86'
Вторая желтая
А. Вяткин
Замена
А. Руденко
️️️️
А. Федчук
83'
71'
Замена
М. Проничев
️️️️
К. Зырянов
Замена
З. Бакаев
️️️️
К. Савичев
71'
ГОЛ! 3:1!
А. Федчук
65'
ГОЛ! 2:1!
Г. Мелкадзе
63'
59'
Замена
А. Зиньковский
️️️️
А. Исаев
Замена
Г. Мелкадзе
️️️️
В. Пантелеев
58'
58'
ГОЛ! 1:1!
Е. Чернов
Желтая карточка
Д. Давыдов
54'
46'
Замена
П. Долгов
️️️️
Д. Мильдзихов
46'
Замена
Н. Саламатов
️️️️
И. Камышев
18'
Желтая карточка
А. Вяткин
12'
Желтая карточка
Д. Ящук
ГОЛ! 1:0!
Д. Давыдов
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
30
Сергей Песьяков
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
10
Артем Федчук
ЦФ
88
Денис Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Зенит-2
23
Егор Бабурин
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
23
Евгений Чернов
ЛЗ
17
Кирилл Костин
ЦЗ
55
Артем Вяткин
ЦЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
10
Алексей Исаев
ОП
91
Данила Ящук
ЦП
11
Илья Камышев
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
Главный тренер
Владислав Радимов
Спартак-2
47
Михаил Филиппов
ВР
96
Александр Лихачев
ЦЗ
3
Константин Щербаков
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
70
Иппэй Синодзука
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Зенит-2
96
Игорь Обухов
ВР
77
Антон Зиньковский
ЛВ
10
Никита Саламатов
ЦП
8
Виталий Горулев
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
34
Максимилиан Проничев
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
4-4-2
30
Песьяков
4
Савичев
22
Хомуха
15
Пуцко
5
Кутин
2
Шанбиев
52
Леонтьев
83
Пантелеев
8
Самсонов
88
Давыдов
10
Федчук
3-3-4
23
Бабурин
55
Лобов
17
Костин
55
Вяткин
52
Мильдзихов
10
Исаев
23
Чернов
11
Камышев
40
Бавин
18
Зырянов
91
Ящук
5
Кутин
3
Щербаков
3
Щербаков
5
Кутин
4
Савичев
77
Бакаев
77
Бакаев
4
Савичев
10
Федчук
19
Руденко
19
Руденко
10
Федчук
83
Пантелеев
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
83
Пантелеев
11
Камышев
10
Саламатов
10
Саламатов
11
Камышев
10
Исаев
77
Зиньковский
77
Зиньковский
10
Исаев
18
Зырянов
34
Проничев
34
Проничев
18
Зырянов
52
Мильдзихов
91
Долгов
91
Долгов
52
Мильдзихов
Остались в запасе
Спартак-2
Зенит-2
96
Александр Лихачев
ЦЗ
70
Иппэй Синодзука
ЦП
47
Михаил Филиппов
ВР
Главный тренер
Евгений Бушманов
8
Виталий Горулев
ЦП
96
Игорь Обухов
ВР
38
Леон Мусаев
ЦП
Главный тренер
Владислав Радимов
Остались в запасе
96
Александр Лихачев
ЦЗ
70
Иппэй Синодзука
ЦП
47
Михаил Филиппов
ВР
Остались в запасе
8
Виталий Горулев
ЦП
96
Игорь Обухов
ВР
38
Леон Мусаев
ЦП
Главный тренер
Евгений Бушманов
Главный тренер
Владислав Радимов
Статистика матча Спартак-2 - Зенит-2
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Зенит-2
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1 : 3
17.10.2026
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Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Иртыш
0 : 2
19.09.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Информация о матче
Главный судья:
Денис Шпилев
(Белгород)
Стадион:
академии "Спартак"
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