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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Зенит-2 - Спартак-2
Зенит-2 - Спартак-2: обзор матча 01 апреля 2017
Зенит-2
01.04.2017, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 29 тур
1 : 2
Завершен
Спартак-2
85'
И. Зуев
4'
Г. Мелкадзе
44'
А. Федчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит-2 - Спартак-2
90'
+3
Замена
А. Мамин
️️️️
Г. Мелкадзе
ГОЛ! 1:2!
И. Зуев
85'
79'
Замена
С. Нимели
️️️️
А. Федчук
Замена
А. Батютин
️️️️
К. Зырянов
75'
Замена
Д. Лесовой
️️️️
С. Крапухин
65'
55'
Замена
А. Сокол
️️️️
З. Бакаев
Красная карточка
А. Исаев
52'
51'
Красная карточка
Ш. Шанбиев
Замена
М. Проничев
️️️️
К. Лобов
46'
44'
ГОЛ! 0:2!
А. Федчук
Желтая карточка
И. Зуев
42'
Желтая карточка
Е. Бабурин
21'
21'
Желтая карточка
Г. Мелкадзе
Замена
А. Исаев
️️️️
Т. Мустафин
17'
Желтая карточка
Т. Мустафин
13'
12'
Желтая карточка
К. Савичев
4'
ГОЛ! 0:1!
Г. Мелкадзе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит-2
23
Егор Бабурин
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
26
Темур Мустафин
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
37
Владислав Сиротов
ПП
36
Станислав Крапухин
ЦФ
Главный тренер
Владислав Радимов
Спартак-2
57
Александр Селихов
ВР
96
Александр Лихачев
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
10
Артем Федчук
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Зенит-2
88
Максим Рудаков
ВР
55
Артем Вяткин
ЦЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
72
Андрей Батютин
ЛВ
10
Алексей Исаев
ОП
34
Максимилиан Проничев
ЦФ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Спартак-2
47
Михаил Филиппов
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
3
Константин Щербаков
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
70
Иппэй Синодзука
ЦП
99
Силванус Нимели
ЦФ
3-2-4-1
23
Бабурин
26
Мустафин
58
Зуев
51
Карпов
55
Лобов
23
Зуйков
94
Евсеев
18
Зырянов
40
Бавин
37
Сиротов
36
Крапухин
4-3-1-2
57
Селихов
34
Макеев
4
Савичев
96
Лихачев
5
Кутин
2
Шанбиев
83
Пантелеев
52
Леонтьев
77
Бакаев
10
Федчук
77
Мелкадзе
55
Лобов
34
Проничев
34
Проничев
55
Лобов
18
Зырянов
72
Батютин
72
Батютин
18
Зырянов
36
Крапухин
88
Лесовой
88
Лесовой
36
Крапухин
26
Мустафин
10
Исаев
10
Исаев
26
Мустафин
10
Федчук
99
Нимели
99
Нимели
10
Федчук
77
Мелкадзе
46
Мамин
46
Мамин
77
Мелкадзе
77
Бакаев
88
Сокол
88
Сокол
77
Бакаев
Остались в запасе
Зенит-2
Спартак-2
55
Артем Вяткин
ЦЗ
88
Максим Рудаков
ВР
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Владислав Радимов
3
Константин Щербаков
ПЗ
70
Иппэй Синодзука
ЦП
47
Михаил Филиппов
ВР
19
Александр Руденко
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Остались в запасе
55
Артем Вяткин
ЦЗ
88
Максим Рудаков
ВР
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Остались в запасе
3
Константин Щербаков
ПЗ
70
Иппэй Синодзука
ЦП
47
Михаил Филиппов
ВР
19
Александр Руденко
ЛВ
Главный тренер
Владислав Радимов
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Зенит-2 - Спартак-2
3
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
2
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1 : 3
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0 : 2
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0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Спартак-2
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Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Фисенко
(Владивосток)
Стадион:
МСА Петровский
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