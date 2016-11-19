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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Динамо - Зенит-2
Динамо - Зенит-2: обзор матча 19 ноября 2016
Динамо
19.11.2016, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 23 тур
0 : 0
Завершен
Зенит-2
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Зенит-2
90'
+2
Замена
Л. Мусаев
️️️️
М. Проничев
90'
+1
Желтая карточка
Е. Бабурин
Желтая карточка
А. Сапета
90'
+1
85'
Замена
П. Долгов
️️️️
А. Гасилин
78'
Замена
Н. Саламатов
️️️️
А. Исаев
Замена
А. Катрич
️️️️
И. Темников
74'
73'
Желтая карточка
А. Исаев
Замена
М. Кузьмин
️️️️
А. Зотов
72'
Желтая карточка
А. Зотов
59'
29'
Замена
И. Камышев
️️️️
Д. Ящук
23'
Желтая карточка
М. Проничев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
41
Александр Сапета
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
48
Евгений Луценко
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Зенит-2
23
Егор Бабурин
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
55
Константин Лобов
ЛЗ
17
Кирилл Костин
ЦЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
10
Алексей Исаев
ОП
91
Данила Ящук
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
34
Максимилиан Проничев
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Главный тренер
Владислав Радимов
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
21
Станислав Драгун
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
77
Анатолий Катрич
ПВ
Зенит-2
50
Никита Гойло
ВР
77
Антон Зиньковский
ЛВ
10
Никита Саламатов
ЦП
11
Илья Камышев
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Шунин
11
Темников
8
Хольмен
44
Рыков
18
Морозов
34
Козлов
41
Сапета
21
Зотов
88
Ташаев
8
Панченко
48
Луценко
3-3-2-2
23
Бабурин
3
Круговой
17
Костин
33
Йованович
52
Мильдзихов
10
Исаев
55
Лобов
91
Ящук
40
Бавин
19
Гасилин
34
Проничев
11
Темников
77
Катрич
77
Катрич
11
Темников
21
Зотов
6
Кузьмин
6
Кузьмин
21
Зотов
10
Исаев
10
Саламатов
10
Саламатов
10
Исаев
91
Ящук
11
Камышев
11
Камышев
91
Ящук
34
Проничев
38
Мусаев
38
Мусаев
34
Проничев
19
Гасилин
91
Долгов
91
Долгов
19
Гасилин
Остались в запасе
Динамо
Зенит-2
31
Игорь Лещук
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
21
Станислав Драгун
ЦП
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
77
Антон Зиньковский
ЛВ
50
Никита Гойло
ВР
Главный тренер
Владислав Радимов
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
21
Станислав Драгун
ЦП
Остались в запасе
77
Антон Зиньковский
ЛВ
50
Никита Гойло
ВР
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Главный тренер
Владислав Радимов
Статистика матча Динамо - Зенит-2
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
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Динамо Ставрополь
1 : 3
17.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Иртыш
0 : 2
19.09.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Информация о матче
Главный судья:
Олег Соколов
(Воронеж)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
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