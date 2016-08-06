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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Зенит-2
Балтика - Зенит-2: обзор матча 06 августа 2016
Балтика
06.08.2016, суббота, 19:00
Россия. ФНЛ, 6 тур
0 : 0
Завершен
Зенит-2
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Зенит-2
Замена
В. Сармонт
️️️️
А. Малеев
90'
+1
Желтая карточка
А. Подбельцев
81'
80'
Желтая карточка
М. Карпов
78'
Замена
К. Костин
️️️️
К. Зырянов
Замена
А. Елисеев
️️️️
Э. Суханов
74'
72'
Желтая карточка
Ю. Бавин
Замена
А. Подбельцев
️️️️
А. Сердюк
68'
54'
Замена
И. Камышев
️️️️
Д. Ящук
54'
Замена
Т. Мустафин
️️️️
Н. Саламатов
Замена
В. Почивалин
️️️️
А. Макарчук
54'
Желтая карточка
А. Макарчук
46'
46'
Замена
М. Проничев
️️️️
П. Долгов
Желтая карточка
В. Тимофеев
45'
Желтая карточка
А. Сердюк
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
16
Михаил Барановский
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
8
Евгений Цимбал
ОП
18
Эдуард Суханов
ОП
8
Артемий Малеев
АП
7
Артем Сердюк
ЦФ
Главный тренер
Александр Горбачев
Зенит-2
23
Егор Бабурин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
91
Данила Ящук
ЦП
10
Никита Саламатов
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
19
Алексей Гасилин
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Владислав Радимов
Балтика
95
Денис Вамбольт
ВР
24
Евгений Бутаков
ЛЗ
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
27
Андрей Елисеев
ЦЗ
39
Валерий Сармонт
ЦЗ
4
Александр Елисеев
ЦП
9
Александр Подбельцев
ЦФ
Зенит-2
96
Игорь Обухов
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
26
Темур Мустафин
ЦЗ
17
Кирилл Костин
ЦЗ
11
Илья Камышев
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
34
Максимилиан Проничев
ЦФ
3-4-1-1
16
Барановский
81
Зимулька
19
Пономарев
22
Родионов
17
Макарчук
8
Цимбал
18
Суханов
18
Марущак
8
Малеев
7
Сердюк
4-4-2
23
Бабурин
52
Мильдзихов
51
Карпов
58
Зуев
23
Чернов
10
Саламатов
40
Бавин
18
Зырянов
91
Ящук
91
Долгов
19
Гасилин
7
Сердюк
9
Подбельцев
9
Подбельцев
7
Сердюк
18
Суханов
27
Елисеев
27
Елисеев
18
Суханов
8
Малеев
39
Сармонт
39
Сармонт
8
Малеев
17
Макарчук
13
Почивалин
13
Почивалин
17
Макарчук
91
Долгов
34
Проничев
34
Проничев
91
Долгов
10
Саламатов
26
Мустафин
26
Мустафин
10
Саламатов
18
Зырянов
17
Костин
17
Костин
18
Зырянов
91
Ящук
11
Камышев
11
Камышев
91
Ящук
Остались в запасе
Балтика
Зенит-2
24
Евгений Бутаков
ЛЗ
95
Денис Вамбольт
ВР
4
Александр Елисеев
ЦП
Главный тренер
Александр Горбачев
96
Игорь Обухов
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
Главный тренер
Владислав Радимов
Остались в запасе
24
Евгений Бутаков
ЛЗ
95
Денис Вамбольт
ВР
4
Александр Елисеев
ЦП
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
Главный тренер
Александр Горбачев
Главный тренер
Владислав Радимов
Статистика матча Балтика - Зенит-2
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо Ставрополь
1 : 3
17.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Иртыш
0 : 2
19.09.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Информация о матче
Главный судья:
Лаша Верулидзе
(Владикавказ)
Стадион:
Балтика
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