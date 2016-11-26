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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Зенит-2 - Балтика
Зенит-2 - Балтика: обзор матча 26 ноября 2016
Зенит-2
26.11.2016, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 24 тур
1 : 1
Завершен
Балтика
57'
П. Долгов
40'
А. Елисеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит-2 - Балтика
90'
+1
Желтая карточка
В. Сармонт
Желтая карточка
И. Зуев
87'
87'
Замена
П. Соломатин
️️️️
А. Елисеев
77'
Замена
В. Сармонт
️️️️
В. Каленкович
Замена
А. Зиньковский
️️️️
М. Проничев
76'
Замена
К. Костин
️️️️
Т. Мустафин
68'
66'
Замена
Р. Славнов
️️️️
Е. Цимбал
61'
Замена
А. Подбельцев
️️️️
А. Сердюк
Замена
Н. Саламатов
️️️️
А. Евсеев
60'
ГОЛ! 1:1!
П. Долгов
57'
Замена
П. Долгов
️️️️
Д. Ящук
46'
40'
ГОЛ! 0:1!
А. Елисеев
26'
Желтая карточка
К. Марущак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит-2
23
Егор Бабурин
ВР
26
Темур Мустафин
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
10
Алексей Исаев
ОП
91
Данила Ящук
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
34
Максимилиан Проничев
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Главный тренер
Владислав Радимов
Балтика
95
Денис Вамбольт
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
18
Эдуард Суханов
ОП
8
Евгений Цимбал
ОП
4
Александр Елисеев
ЦП
7
Артем Сердюк
ЦФ
Главный тренер
Игорь Захаряк
Зенит-2
50
Никита Гойло
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
17
Кирилл Костин
ЦЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
10
Никита Саламатов
ЦП
11
Илья Камышев
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
Балтика
16
Михаил Барановский
ВР
24
Евгений Бутаков
ЛЗ
39
Валерий Сармонт
ЦЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
4
Роман Славнов
ПП
9
Александр Подбельцев
ЦФ
31
Павел Соломатин
ЦФ
4-1-3-2
23
Бабурин
26
Мустафин
58
Зуев
33
Йованович
52
Мильдзихов
10
Исаев
91
Ящук
94
Евсеев
18
Зырянов
19
Гасилин
34
Проничев
3-4-2-1
95
Вамбольт
18
Марущак
81
Зимулька
22
Родионов
13
Тимофеев
18
Суханов
8
Цимбал
13
Почивалин
4
Елисеев
93
Каленкович
7
Сердюк
94
Евсеев
10
Саламатов
10
Саламатов
94
Евсеев
26
Мустафин
17
Костин
17
Костин
26
Мустафин
34
Проничев
77
Зиньковский
77
Зиньковский
34
Проничев
91
Ящук
91
Долгов
91
Долгов
91
Ящук
93
Каленкович
39
Сармонт
39
Сармонт
93
Каленкович
7
Сердюк
9
Подбельцев
9
Подбельцев
7
Сердюк
8
Цимбал
4
Славнов
4
Славнов
8
Цимбал
4
Елисеев
31
Соломатин
31
Соломатин
4
Елисеев
Остались в запасе
Зенит-2
Балтика
50
Никита Гойло
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
11
Илья Камышев
ЦП
Главный тренер
Владислав Радимов
24
Евгений Бутаков
ЛЗ
16
Михаил Барановский
ВР
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Захаряк
Остались в запасе
50
Никита Гойло
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
11
Илья Камышев
ЦП
Остались в запасе
24
Евгений Бутаков
ЛЗ
16
Михаил Барановский
ВР
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
Главный тренер
Владислав Радимов
Главный тренер
Игорь Захаряк
Статистика матча Зенит-2 - Балтика
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо Ставрополь
1 : 3
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Иртыш
0 : 2
19.09.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
МСА Петровский
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