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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тосно - Зенит-2
Тосно - Зенит-2: обзор матча 08 апреля 2017
Тосно
08.04.2017, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 30 тур
4 : 1
Завершен
Зенит-2
13'
И. Альшин
34'
А. Заболотный
58'
А. Заболотный
68'
А. Макаров
29'
А. Евсеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тосно - Зенит-2
Замена
Е. Марков
️️️️
А. Заболотный
86'
Желтая карточка
А. Кутьин
85'
78'
Замена
К. Погребняк
️️️️
С. Крапухин
75'
Замена
А. Вяткин
️️️️
Д. Лесовой
72'
Замена
Д. Ящук
️️️️
Д. Мильдзихов
Замена
М. Палиенко
️️️️
А. Макаров
69'
ГОЛ! 4:1!
А. Макаров
68'
Замена
А. Милевский
️️️️
А. Кутьин
65'
Замена
А. Аравин
️️️️
А. Логашов
61'
ГОЛ! 3:1!
А. Заболотный
58'
Желтая карточка
Р. Дугалич
44'
44'
Желтая карточка
Ю. Бавин
Желтая карточка
А. Макаров
42'
ГОЛ! 2:1!
А. Заболотный
34'
29'
ГОЛ! 1:1!
А. Евсеев
ГОЛ! 1:0!
И. Альшин
13'
11'
Замена
А. Батютин
️️️️
М. Проничев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тосно
25
Артур Нигматуллин
ВР
20
Раде Дугалич
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
5
Денис Никитин
ПЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
11
Александр Макаров
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
10
Ильнур Альшин
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
Зенит-2
88
Максим Рудаков
ВР
51
Максим Карпов
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
94
Алексей Евсеев
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
11
Илья Камышев
ЦП
37
Владислав Сиротов
ПП
34
Максимилиан Проничев
ЦФ
36
Станислав Крапухин
ЦФ
Главный тренер
Владислав Радимов
Тосно
12
Василий Лукичев
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
88
Дмитрий Богаев
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
20
Евгений Марков
ЦФ
0
Артем Милевский
ЦФ
Зенит-2
31
Михаил Кизеев
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
55
Артем Вяткин
ЦЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
91
Данила Ящук
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
4-1-2-1-2
25
Нигматуллин
5
Никитин
57
Абазов
20
Дугалич
43
Логашов
18
Кашчелан
11
Макаров
8
Чиркин
10
Альшин
48
Кутьин
91
Заболотный
3-5-2
88
Рудаков
52
Мильдзихов
58
Зуев
51
Карпов
37
Сиротов
94
Евсеев
40
Бавин
11
Камышев
88
Лесовой
36
Крапухин
34
Проничев
43
Логашов
2
Аравин
2
Аравин
43
Логашов
11
Макаров
99
Палиенко
99
Палиенко
11
Макаров
91
Заболотный
20
Марков
20
Марков
91
Заболотный
48
Кутьин
0
Милевский
0
Милевский
48
Кутьин
88
Лесовой
55
Вяткин
55
Вяткин
88
Лесовой
52
Мильдзихов
91
Ящук
91
Ящук
52
Мильдзихов
34
Проничев
72
Батютин
72
Батютин
34
Проничев
36
Крапухин
9
Погребняк
9
Погребняк
36
Крапухин
Остались в запасе
Тосно
Зенит-2
12
Василий Лукичев
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
88
Дмитрий Богаев
ЦП
31
Михаил Кизеев
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
18
Константин Зырянов
ЦП
Главный тренер
Владислав Радимов
Остались в запасе
12
Василий Лукичев
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
88
Дмитрий Богаев
ЦП
Остались в запасе
31
Михаил Кизеев
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
18
Константин Зырянов
ЦП
Главный тренер
Владислав Радимов
Статистика матча Тосно - Зенит-2
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
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0 : 3
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5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
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Динамо Ставрополь
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3 : 0
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
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0 : 1
03.10.2026
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0 : 2
19.09.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Стадион:
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