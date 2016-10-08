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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Зенит-2 - Cибирь
Зенит-2 - Cибирь: обзор матча 08 октября 2016
Зенит-2
08.10.2016, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 16 тур
3 : 1
Завершен
Cибирь
23'
М. Проничев
39'
Ю. Бавин
90+2'
И. Камышев
76'
К. Лобов (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит-2 - Cибирь
ГОЛ! 3:1!
И. Камышев
90'
+2
Замена
Д. Мильдзихов
️️️️
К. Зырянов
90'
+1
90'
Желтая карточка
В. Азаров
Замена
К. Костин
️️️️
А. Исаев
84'
Замена
И. Камышев
️️️️
М. Проничев
80'
Замена
А. Зиньковский
️️️️
Д. Ящук
76'
76'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
К. Лобов
62'
Замена
В. Азаров
️️️️
Н. Безлихотнов
Желтая карточка
Н. Саламатов
56'
55'
Замена
А. Гладышев
️️️️
Г. Рухаиа
50'
Замена
Р. Магаль
️️️️
В. Ларенц
Пенальти не реализован!
Д. Ящук
48'
Желтая карточка
П. Долгов
42'
ГОЛ! 2:0!
Ю. Бавин
39'
ГОЛ! 1:0!
М. Проничев
23'
12'
Желтая карточка
В. Ларенц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит-2
23
Егор Бабурин
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
23
Евгений Чернов
ЛЗ
55
Артем Вяткин
ЦЗ
10
Алексей Исаев
ОП
91
Данила Ящук
ЦП
10
Никита Саламатов
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
34
Максимилиан Проничев
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Владислав Радимов
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
8
Александр Макаренко
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
77
Максим Андреев
АП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Зенит-2
50
Никита Гойло
ВР
17
Кирилл Костин
ЦЗ
26
Темур Мустафин
ЦЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
11
Илья Камышев
ЦП
17
Иван Иванченко
ЦП
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
95
Араик Овсепян
ЦП
17
Артем Коржунов
ЦП
99
Владимир Азаров
ЦФ
3-1-4-2
23
Бабурин
23
Чернов
55
Вяткин
55
Лобов
10
Исаев
91
Ящук
18
Зырянов
40
Бавин
10
Саламатов
91
Долгов
34
Проничев
4-3-2-1
22
Цыган
29
Мищенко
80
Качан
4
Выходил
44
Ларенц
4
Рухаиа
47
Глушков
8
Макаренко
90
Безлихотнов
77
Андреев
45
Вотинов
91
Ящук
77
Зиньковский
77
Зиньковский
91
Ящук
10
Исаев
17
Костин
17
Костин
10
Исаев
18
Зырянов
52
Мильдзихов
52
Мильдзихов
18
Зырянов
34
Проничев
11
Камышев
11
Камышев
34
Проничев
90
Безлихотнов
99
Азаров
99
Азаров
90
Безлихотнов
44
Ларенц
28
Магаль
28
Магаль
44
Ларенц
4
Рухаиа
5
Гладышев
5
Гладышев
4
Рухаиа
Остались в запасе
Зенит-2
Cибирь
26
Темур Мустафин
ЦЗ
50
Никита Гойло
ВР
17
Иван Иванченко
ЦП
Главный тренер
Владислав Радимов
95
Араик Овсепян
ЦП
17
Артем Коржунов
ЦП
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
25
Илья Трунин
ВР
Остались в запасе
26
Темур Мустафин
ЦЗ
50
Никита Гойло
ВР
17
Иван Иванченко
ЦП
Остались в запасе
95
Араик Овсепян
ЦП
17
Артем Коржунов
ЦП
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
25
Илья Трунин
ВР
Главный тренер
Владислав Радимов
Статистика матча Зенит-2 - Cибирь
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо Ставрополь
1 : 3
17.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Иртыш
0 : 2
19.09.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Олег Соколов
(Воронеж)
Стадион:
МСА Петровский
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