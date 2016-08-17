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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Зенит-2 - Волгарь
Зенит-2 - Волгарь: обзор матча 17 августа 2016
Зенит-2
17.08.2016, среда, 19:00
Россия. ФНЛ, 8 тур
2 : 1
Завершен
Волгарь
23'
М. Проничев
71'
А. Гасилин
42'
Р. Зарипов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит-2 - Волгарь
Замена
Л. Мусаев
️️️️
И. Камышев
90'
+1
Замена
П. Долгов
️️️️
Д. Ящук
88'
83'
Замена
М. Жабкин
️️️️
Э. Зураев
77'
Замена
И. Машуков
️️️️
А. Радченко
75'
Замена
А. Болонин
️️️️
Р. Зарипов
Желтая карточка
А. Гасилин
72'
ГОЛ! 2:1!
А. Гасилин
71'
Замена
Т. Мустафин
️️️️
К. Костин
70'
66'
Замена
А. Дышеков
️️️️
Т. Букия
49'
Желтая карточка
Э. Зураев
Замена
А. Евсеев
️️️️
М. Проничев
43'
42'
ГОЛ! 1:1!
Р. Зарипов
ГОЛ! 1:0!
М. Проничев
23'
21'
Желтая карточка
Е. Стешин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит-2
23
Егор Бабурин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
17
Кирилл Костин
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
91
Данила Ящук
ЦП
11
Илья Камышев
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
34
Максимилиан Проничев
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Главный тренер
Владислав Радимов
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
25
Рамиль Зарипов
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
18
Олег Шалаев
ОП
10
Темури Букия
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
2
Евгений Кирисов
ЦП
27
Александр Радченко
ЦФ
Зенит-2
96
Игорь Обухов
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
26
Темур Мустафин
ЦЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
11
Александр Болонин
ЛВ
33
Аслан Дышеков
ОП
19
Максим Гайдуков
ПВ
99
Михаил Жабкин
ЦФ
14
Ислам Машуков
ЦФ
3-2-3-2
23
Бабурин
17
Костин
51
Карпов
58
Зуев
23
Чернов
52
Мильдзихов
91
Ящук
11
Камышев
40
Бавин
19
Гасилин
34
Проничев
3-3-3-1
71
Бучнев
25
Зарипов
66
Жестоков
76
Стешин
11
Сутормин
18
Шалаев
7
Зураев
10
Букия
99
Акбашев
2
Кирисов
27
Радченко
17
Костин
26
Мустафин
26
Мустафин
17
Костин
34
Проничев
94
Евсеев
94
Евсеев
34
Проничев
11
Камышев
38
Мусаев
38
Мусаев
11
Камышев
91
Ящук
91
Долгов
91
Долгов
91
Ящук
7
Зураев
99
Жабкин
99
Жабкин
7
Зураев
10
Букия
33
Дышеков
33
Дышеков
10
Букия
25
Зарипов
11
Болонин
11
Болонин
25
Зарипов
27
Радченко
14
Машуков
14
Машуков
27
Радченко
Остались в запасе
Зенит-2
Волгарь
96
Игорь Обухов
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
Главный тренер
Владислав Радимов
19
Максим Гайдуков
ПВ
30
Дмитрий Саганович
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
Остались в запасе
19
Максим Гайдуков
ПВ
30
Дмитрий Саганович
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
Главный тренер
Владислав Радимов
Статистика матча Зенит-2 - Волгарь
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо Ставрополь
1 : 3
17.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Иртыш
0 : 2
19.09.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Главный судья:
Павел Шадыханов
(Москва)
Стадион:
МСА Петровский
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