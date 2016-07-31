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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Зенит-2 - Динамо
Зенит-2 - Динамо: обзор матча 31 июля 2016
Зенит-2
31.07.2016, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 5 тур
1 : 1
Завершен
Динамо
40'
А. Гасилин
18'
Ф. Бечирай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит-2 - Динамо
90'
+2
Желтая карточка
А. Ташаев
Желтая карточка
Т. Мустафин
90'
+2
Замена
Л. Мусаев
️️️️
К. Зырянов
90'
+1
85'
Желтая карточка
М. Кузьмин
Замена
Д. Ящук
️️️️
Е. Чернов
81'
75'
Вторая желтая
Г. Морозов
Замена
П. Долгов
️️️️
М. Проничев
75'
Замена
Т. Мустафин
️️️️
К. Костин
69'
68'
Замена
Е. Луценко
️️️️
Ф. Бечирай
65'
Замена
А. Терехов
️️️️
И. Темников
65'
Замена
М. Кузьмин
️️️️
А. Зотов
45'
+1
Желтая карточка
Г. Морозов
ГОЛ! 1:1!
А. Гасилин
40'
18'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Бечирай
Желтая карточка
М. Проничев
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит-2
23
Егор Бабурин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
17
Кирилл Костин
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
11
Илья Камышев
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
34
Максимилиан Проничев
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Главный тренер
Владислав Радимов
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
32
Сергей Терехов
ЛЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
41
Александр Сапета
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
9
Фатош Бечирай
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Зенит-2
31
Михаил Кизеев
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
26
Темур Мустафин
ЦЗ
91
Данила Ящук
ЦП
10
Никита Саламатов
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
Динамо
42
Сергей Нарубин
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
88
Владислав Левин
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
11
Антон Терехов
ПВ
48
Евгений Луценко
ЦФ
3-2-3-2
23
Бабурин
17
Костин
58
Зуев
51
Карпов
23
Чернов
52
Мильдзихов
40
Бавин
11
Камышев
18
Зырянов
19
Гасилин
34
Проничев
3-2-2-1-2
1
Шунин
18
Морозов
8
Хольмен
21
Белоруков
11
Темников
32
Терехов
41
Сапета
21
Зотов
88
Ташаев
9
Бечирай
8
Панченко
17
Костин
26
Мустафин
26
Мустафин
17
Костин
23
Чернов
91
Ящук
91
Ящук
23
Чернов
18
Зырянов
38
Мусаев
38
Мусаев
18
Зырянов
34
Проничев
91
Долгов
91
Долгов
34
Проничев
21
Зотов
6
Кузьмин
6
Кузьмин
21
Зотов
11
Темников
11
Терехов
11
Терехов
11
Темников
9
Бечирай
48
Луценко
48
Луценко
9
Бечирай
Остались в запасе
Зенит-2
Динамо
10
Никита Саламатов
ЦП
31
Михаил Кизеев
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
Главный тренер
Владислав Радимов
88
Владислав Левин
ЦП
42
Сергей Нарубин
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
21
Станислав Драгун
ЦП
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Остались в запасе
10
Никита Саламатов
ЦП
31
Михаил Кизеев
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
Остались в запасе
88
Владислав Левин
ЦП
42
Сергей Нарубин
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
21
Станислав Драгун
ЦП
Главный тренер
Владислав Радимов
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Статистика матча Зенит-2 - Динамо
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо Ставрополь
1 : 3
17.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Иртыш
0 : 2
19.09.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
МСА Петровский
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