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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Зенит-2 - Спартак-Нальчик
Зенит-2 - Спартак-Нальчик: обзор матча 18 марта 2017
Зенит-2
18.03.2017, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, 27 тур
1 : 1
Завершен
Спартак-Нальчик
88'
И. Зуев
37'
Ш. Мухаммад
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит-2 - Спартак-Нальчик
ГОЛ! 1:1!
И. Зуев
88'
77'
Замена
А. Ахъядов
️️️️
М. Бойчук
Замена
С. Крапухин
️️️️
М. Проничев
73'
70'
Замена
А. Каркаев
️️️️
Д. Войнов
68'
Замена
А. Соблиров
️️️️
Ш. Мухаммад
62'
Желтая карточка
А. Марченко
Замена
Д. Лесовой
️️️️
К. Зырянов
60'
51'
Замена
А. Гурфов
️️️️
А. Богатырев
Замена
А. Евсеев
️️️️
С. Зуйков
51'
Желтая карточка
К. Погребняк
46'
Замена
А. Исаев
️️️️
А. Батютин
46'
45'
Желтая карточка
А. Кузнецов
37'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Мухаммад
Желтая карточка
С. Зуйков
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит-2
23
Егор Бабурин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
18
Константин Зырянов
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
37
Владислав Сиротов
ПП
34
Максимилиан Проничев
ЦФ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Владислав Радимов
Спартак-Нальчик
1
Антон Антипов
ВР
5
Владислав Семенов
ЛЗ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
48
Александр Марченко
ЦЗ
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
34
Никита Дроздов
ОП
7
Сергей Крамаренко
ЦП
26
Альберт Богатырев
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
21
Денис Войнов
ЦП
20
Максим Бойчук
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Зенит-2
88
Максим Рудаков
ВР
55
Артем Вяткин
ЦЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
22
Никита Каккоев
ОП
10
Алексей Исаев
ОП
94
Алексей Евсеев
ЦП
36
Станислав Крапухин
ЦФ
Спартак-Нальчик
12
Артем Орсаев
ВР
88
Залим Макоев
ЦЗ
7
Астемир Соблиров
ЦЗ
14
Алим Каркаев
ЛП
21
Хасан Ахриев
ЦП
36
Азамат Гурфов
ЦП
33
Апти Ахъядов
ЦФ
4-3-1-2
23
Бабурин
23
Чернов
51
Карпов
58
Зуев
23
Зуйков
18
Зырянов
40
Бавин
37
Сиротов
72
Батютин
9
Погребняк
34
Проничев
4-1-4-1
1
Антипов
91
Кузнецов
3
Мурачев
48
Марченко
5
Семенов
34
Дроздов
26
Богатырев
17
Мухаммад
21
Войнов
7
Крамаренко
20
Бойчук
34
Проничев
36
Крапухин
36
Крапухин
34
Проничев
18
Зырянов
88
Лесовой
88
Лесовой
18
Зырянов
72
Батютин
10
Исаев
10
Исаев
72
Батютин
23
Зуйков
94
Евсеев
94
Евсеев
23
Зуйков
17
Мухаммад
7
Соблиров
7
Соблиров
17
Мухаммад
21
Войнов
14
Каркаев
14
Каркаев
21
Войнов
26
Богатырев
36
Гурфов
36
Гурфов
26
Богатырев
20
Бойчук
33
Ахъядов
33
Ахъядов
20
Бойчук
Остались в запасе
Зенит-2
Спартак-Нальчик
22
Никита Каккоев
ОП
55
Артем Вяткин
ЦЗ
88
Максим Рудаков
ВР
Главный тренер
Владислав Радимов
21
Хасан Ахриев
ЦП
88
Залим Макоев
ЦЗ
12
Артем Орсаев
ВР
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
22
Никита Каккоев
ОП
55
Артем Вяткин
ЦЗ
88
Максим Рудаков
ВР
Остались в запасе
21
Хасан Ахриев
ЦП
88
Залим Макоев
ЦЗ
12
Артем Орсаев
ВР
Главный тренер
Владислав Радимов
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Зенит-2 - Спартак-Нальчик
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо Ставрополь
1 : 3
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3 : 0
10.10.2026
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Тюмень
0 : 1
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Иртыш
0 : 2
19.09.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
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Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
МСА Петровский
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