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Колумбия. Примера А
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Атлетико Букараманга
Фреди Инестроза
Статистика
€ 1,20 млн
Фреди Инестроза - статистика
Атлетико Букараманга
5 апреля 1990 (36), Медельин
#8 | Полузащитник
175 см
Колумбия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Колумбия. Примера А, 11 тур
Атлетико Букараманга
2 : 0
21.09.2026
Интернасьонал де Богота
1' - 74'
Колумбия. Примера А, 9 тур
Атлетико Букараманга
2 : 2
18.09.2026
Индепендьенте
1' - 79'
Колумбия. Примера А, 10 тур
Депортиво Перейра
1 : 3
13.09.2026
Атлетико Букараманга
1' - 90'
Статистика по турнирам
Колумбия. Примера А 2026
Копа Судамерикана 2026
Копа Судамерикана 2025
Кубок Либертадорес 2025
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2021/2022
Испания. Примера 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хетафе
33
2
3
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Реал
7 : 3
23.05.2015
Хетафе
1' - 120'
Испания. Примера, 37 тур
Хетафе
1 : 1
17.05.2015
Эйбар
1' - 90'
33'
Испания. Примера, 36 тур
Райо Вальекано
2 : 0
11.05.2015
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Хетафе
1 : 2
03.05.2015
Гранада
1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Барселона
6 : 0
28.04.2015
Хетафе
1' - 120'
Испания. Примера, 33 тур
Хетафе
0 : 1
25.04.2015
Леванте
74' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Атлетик
4 : 0
18.04.2015
Хетафе
1' - 80'
Испания. Примера, 31 тур
Хетафе
1 : 1
12.04.2015
Вильярреал
1' - 62'
Испания. Примера, 30 тур
Эльче
0 : 1
09.04.2015
Хетафе
1' - 90'
84'
Испания. Примера, 29 тур
Хетафе
2 : 1
05.04.2015
Депортиво
62' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Атлетико
2 : 0
21.03.2015
Хетафе
1' - 72'
Испания. Примера, 27 тур
Хетафе
0 : 1
16.03.2015
Реал Сосьедад
81' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Кордоба
1 : 2
09.03.2015
Хетафе
72' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Малага
3 : 2
28.02.2015
Хетафе
1' - 82'
Испания. Примера, 24 тур
Хетафе
2 : 1
20.02.2015
Эспаньол
78' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Валенсия
1 : 0
15.02.2015
Хетафе
67' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Хетафе
2 : 1
08.02.2015
Севилья
72' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Альмерия
1 : 0
01.02.2015
Хетафе
1' - 60'
26'
Испания. Примера, 20 тур
Хетафе
2 : 1
26.01.2015
Сельта
1' - 70'
Испания. Примера, 19 тур
Хетафе
0 : 3
18.01.2015
Реал
55' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Эйбар
2 : 1
10.01.2015
Хетафе
1' - 71'
Испания. Примера, 17 тур
Хетафе
1 : 2
04.01.2015
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Гранада
1 : 1
21.12.2014
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
1 : 1
08.12.2014
Хетафе
1' - 46'
31'
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
1 : 2
29.11.2014
Атлетик
59' - 90'
90'
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 1
23.11.2014
Хетафе
1' - 69'
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
0 : 0
08.11.2014
Эльче
1' - 46'
Испания. Примера, 10 тур
Депортиво
1 : 2
31.10.2014
Хетафе
1' - 68'
46'
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
0 : 1
26.10.2014
Атлетико
1' - 76'
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
1 : 2
20.10.2014
Хетафе
1' - 70'
42'
Испания. Примера, 7 тур
Хетафе
1 : 1
03.10.2014
Кордоба
62' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Хетафе
1 : 0
28.09.2014
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Хетафе
0 : 3
22.09.2014
Валенсия
1' - 90'
45'
Испания. Примера, 3 тур
Севилья
2 : 0
14.09.2014
Хетафе
57' - 90'
76'
Испания. Примера, 2 тур
Хетафе
1 : 0
29.08.2014
Альмерия
1' - 57'
29'
53'
Испания. Примера, 1 тур
Сельта
3 : 1
24.08.2014
Хетафе
63' - 90'
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