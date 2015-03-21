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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Хетафе
Атлетико - Хетафе: обзор матча 21 марта 2015
Атлетико
21.03.2015, суббота, 18:00
Испания. Примера, 28 тур
2 : 0
Завершен
Хетафе
3'
Ф. Торрес
44'
Тиагу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Хетафе
Замена
М. Суарес
️️️️
А. Туран
90'
+3
Замена
Кани
️️️️
Ф. Торрес
90'
+2
83'
Замена
А. Фелип
️️️️
К. Йода
79'
Замена
П. Бабакар Диавара
️️️️
П. Леон
Желтая карточка
Габи
74'
72'
Замена
К. Йода
️️️️
Ф. Инестроза
Замена
А. Гризманн
️️️️
Р. Хименес
64'
Желтая карточка
Тиагу
62'
56'
Желтая карточка
К. Вигарай
ГОЛ! 2:0!
Тиагу
Пас отдал
Р. Хименес
44'
36'
Желтая карточка
Налдо
ГОЛ! 1:0!
Ф. Торрес
Пас отдал
Коке
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Ян Облак
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
20
Хуанфран
ПЗ
5
Тиагу
ЦП
6
Коке
ЦП
14
Габи
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
9
Рауль Хименес
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
8
Фреди Инестроза
ЛП
17
Диего Кастро
ЛВ
25
Мехди Ласен
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
14
Педро Леон
ПВ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Пабло Франко
Атлетико
13
Хуан Бернабе
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
8
Кани
ПП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Хетафе
55
Жонатан Лопес
ВР
3
Роберто Лаго
ЦЗ
2
Альваро Арройо
ПЗ
36
Алехандро Фелип
ЦП
11
Карим Йода
ЦП
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
4-4-2
1
Облак
18
Гамес
2
Годин
20
Хименес
20
Хуанфран
5
Тиагу
14
Габи
66
Туран
6
Коке
9
Торрес
9
Хименес
4-2-3-1
13
Гуаита
2
Веласкес
5
Налдо
2
Вигарай
18
Эскудеро
25
Ласен
8
Инестроза
14
Леон
7
Сарабия
17
Кастро
9
Васкес
66
Туран
4
Суарес
4
Суарес
66
Туран
9
Торрес
8
Кани
8
Кани
9
Торрес
9
Хименес
7
Гризманн
7
Гризманн
9
Хименес
Йода
36
Фелип
36
Фелип
Йода
8
Инестроза
11
Йода
11
Йода
8
Инестроза
14
Леон
90
Диавара
90
Диавара
14
Леон
Остались в запасе
Атлетико
Хетафе
13
Хуан Бернабе
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
55
Жонатан Лопес
ВР
3
Роберто Лаго
ЦЗ
2
Альваро Арройо
ПЗ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Пабло Франко
Остались в запасе
13
Хуан Бернабе
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
Остались в запасе
55
Жонатан Лопес
ВР
3
Роберто Лаго
ЦЗ
2
Альваро Арройо
ПЗ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Пабло Франко
Статистика матча Атлетико - Хетафе
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Висенте Кальдерон
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