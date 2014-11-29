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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Атлетик
Хетафе - Атлетик: обзор матча 29 ноября 2014
Хетафе
29.11.2014, суббота, 18:00
Испания. Примера, 13 тур
1 : 2
Завершен
Атлетик
90+1'
А. Лафита
36'
М. Сан Хосе
90'
Б. Эчебаррия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Атлетик
90'
+1
Замена
Э. Моран
️️️️
Б. Эчебаррия
ГОЛ! 1:2!
А. Лафита
Пас отдал
Ф. Инестроза
90'
+1
90'
ГОЛ! 0:2!
Б. Эчебаррия
Желтая карточка
А. Арройо
89'
Желтая карточка
С. Эскудеро
88'
Желтая карточка
Э. Веласкес
82'
80'
Желтая карточка
М. Сан Хосе
73'
Замена
К. Гурпеги
️️️️
М. Рико
72'
Желтая карточка
Э. Ляпорт
Замена
П. Леон
️️️️
П. Бабакар Диавара
71'
66'
Замена
И. Гомес
️️️️
У. Лопес
Замена
Ф. Инестроза
️️️️
Д. Кастро
59'
Желтая карточка
Налдо
57'
Замена
А. Лафита
️️️️
Саммир
54'
51'
Желтая карточка
М. Баленсиага
40'
Желтая карточка
М. Рико
36'
ГОЛ! 0:1!
М. Сан Хосе
Пас отдал
Б. Эчебаррия
20'
Желтая карточка
И. Муньяин
Желтая карточка
П. Сарабия
20'
Желтая карточка
П. Бабакар Диавара
15'
Желтая карточка
Мичел
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
5
Налдо
ЦЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
2
Альваро Арройо
ПЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
19
Саммир
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
8
Мичел
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
8
Фреди Инестроза
ЛП
7
Анхель Лафита
ЛП
22
Хуан Родригес
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
39
Эрик Моран
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
25
Борха Вигуэра
ЦФ
4-3-2-1
13
Гуаита
18
Эскудеро
5
Налдо
2
Веласкес
2
Арройо
19
Саммир
25
Ласен
8
Мичел
17
Кастро
7
Сарабия
90
Диавара
4-4-1-1
1
Ирайсос
18
де Маркос
12
Сан Хосе
14
Ляпорт
18
Баленсиага
8
Итурраспе
17
Рико
7
Эчебаррия
8
Лопес
10
Муньяин
20
Адурис
17
Кастро
8
Инестроза
8
Инестроза
17
Кастро
19
Саммир
7
Лафита
7
Лафита
19
Саммир
90
Диавара
14
Леон
14
Леон
90
Диавара
7
Эчебаррия
39
Моран
39
Моран
7
Эчебаррия
17
Рико
18
Гурпеги
18
Гурпеги
17
Рико
8
Лопес
11
Гомес
11
Гомес
8
Лопес
Остались в запасе
Хетафе
Атлетик
13
Жорди Кодина
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
22
Хуан Родригес
ЦП
Главный тренер
Космин Контра
1
Яго Эррерин
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
25
Борха Вигуэра
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
22
Хуан Родригес
ЦП
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
25
Борха Вигуэра
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Хетафе - Атлетик
7
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
7
5
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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