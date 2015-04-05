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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Депортиво
Хетафе - Депортиво: обзор матча 05 апреля 2015
Хетафе
05.04.2015, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 29 тур
2 : 1
Завершен
Депортиво
18'
Алексис
34'
С. Эскудеро
79'
Точе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Депортиво
Замена
А. Фелип
️️️️
П. Сарабия
91'
90'
Желтая карточка
Лукас
Замена
Налдо
️️️️
Х. Навас
84'
81'
Желтая карточка
Сидней
79'
ГОЛ! 2:1!
Точе
Пас отдал
И. Куэнка
Желтая карточка
Д. Кастро
76'
65'
Замена
Точе
️️️️
И. Кавалейру
Замена
Ф. Инестроза
️️️️
П. Леон
62'
61'
Желтая карточка
И. Кавалейру
46'
Замена
И. Кавалейру
️️️️
Л. Фаринья
46'
Замена
И. Куэнка
️️️️
Хуанфран
ГОЛ! 2:0!
С. Эскудеро
Пас отдал
П. Сарабия
34'
ГОЛ! 1:0!
Алексис
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
25
Мехди Ласен
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
7
Пабло Сарабия
ПВ
27
Хави Навас
ЦФ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Пабло Франко
Депортиво
31
Фабри
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
11
Луис Фаринья
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
21
Ориоль Риера
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Виктор Фернандес
Хетафе
55
Жонатан Лопес
ВР
3
Роберто Лаго
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
8
Фреди Инестроза
ЛП
36
Алехандро Фелип
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
19
Мануэль Пабло
ПЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
6
Хосе Родригес
ЦП
9
Точе
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
7
Исаак Куэнка
РФ
3-2-3-2
13
Гуаита
18
Эскудеро
4
Алексис
2
Веласкес
25
Ласен
22
Родригес
17
Кастро
14
Леон
7
Сарабия
9
Васкес
27
Хави Навас
4-4-2
31
Фабри
26
Сидней
15
Лауре
44
Инсуа
16
Луизиньо
4
Бергантиньос
24
Хуанфран
5
Боргес
11
Фаринья
7
Лукас
21
Риера
7
Сарабия
36
Фелип
36
Фелип
7
Сарабия
27
Хави Навас
5
Налдо
5
Налдо
27
Хави Навас
14
Леон
8
Инестроза
8
Инестроза
14
Леон
Иван Кавалейру
9
Точе
9
Точе
Иван Кавалейру
11
Фаринья
8
Иван Кавалейру
8
Иван Кавалейру
11
Фаринья
24
Хуанфран
7
Куэнка
7
Куэнка
24
Хуанфран
Остались в запасе
Хетафе
Депортиво
55
Жонатан Лопес
ВР
3
Роберто Лаго
ЦЗ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Главный тренер
Пабло Франко
1
Герман Люкс
ВР
19
Мануэль Пабло
ПЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
6
Хосе Родригес
ЦП
Главный тренер
Виктор Фернандес
Остались в запасе
55
Жонатан Лопес
ВР
3
Роберто Лаго
ЦЗ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
19
Мануэль Пабло
ПЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
6
Хосе Родригес
ЦП
Главный тренер
Пабло Франко
Главный тренер
Виктор Фернандес
Статистика матча Хетафе - Депортиво
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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