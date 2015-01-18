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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Реал
Хетафе - Реал: обзор матча 18 января 2015
Хетафе
18.01.2015, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 19 тур
0 : 3
Завершен
Реал
62'
К. Роналду
65'
Г. Бэйл
79'
К. Роналду
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Реал
Замена
А. Фелип
️️️️
Саммир
82'
82'
Замена
Начо
️️️️
Марсело
81'
Замена
А. Ильярраменди
️️️️
Т. Кроос
79'
ГОЛ! 0:3!
К. Роналду
Пас отдал
Х. Родригес
77'
Замена
С. Хедира
️️️️
Иско
Замена
К. Йода
️️️️
П. Леон
72'
65'
ГОЛ! 0:2!
Г. Бэйл
Пас отдал
Х. Родригес
62'
ГОЛ! 0:1!
К. Роналду
Пас отдал
К. Бензема
61'
Желтая карточка
Х. Родригес
Замена
Ф. Инестроза
️️️️
П. Сарабия
55'
33'
Желтая карточка
Т. Кроос
Желтая карточка
Э. Веласкес
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Жорди Кодина
(К)
ВР
3
Роберто Лаго
ЛЗ
5
Налдо
ЦЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
4
Алексис
ПЗ
17
Диего Кастро
ЛП
22
Хуан Родригес
ОП
19
Саммир
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
8
Тони Кроос
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
22
Иско
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Хетафе
55
Жонатан Лопес
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
2
Альваро Арройо
ПЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
8
Фреди Инестроза
ЛП
36
Алехандро Фелип
ЦП
11
Карим Йода
ЦП
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
6
Начо
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
10
Альваро Медран
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Кодина
3
Лаго
5
Налдо
2
Веласкес
4
Алексис
22
Родригес
17
Кастро
19
Саммир
14
Леон
7
Сарабия
9
Васкес
4-1-3-2
12
Касильяс
14
Карвахаль
93
Рамос
19
Варан
12
Марсело
8
Кроос
18
Бэйл
22
Иско
23
Родригес
9
Бензема
7
Роналду
19
Саммир
36
Фелип
36
Фелип
19
Саммир
7
Сарабия
8
Инестроза
8
Инестроза
7
Сарабия
14
Леон
11
Йода
11
Йода
14
Леон
12
Марсело
6
Начо
6
Начо
12
Марсело
8
Кроос
14
Ильярраменди
14
Ильярраменди
8
Кроос
22
Иско
28
Хедира
28
Хедира
22
Иско
Остались в запасе
Хетафе
Реал
55
Жонатан Лопес
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
2
Альваро Арройо
ПЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
Главный тренер
Космин Контра
1
Кейлор Навас
ВР
10
Альваро Медран
ЦП
10
Хесе
ЛВ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
55
Жонатан Лопес
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
2
Альваро Арройо
ПЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
10
Альваро Медран
ЦП
10
Хесе
ЛВ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Хетафе - Реал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Педро Перес Монтеро
(Севилья)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 1" 13:55 (прямая)
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