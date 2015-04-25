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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Леванте
Хетафе - Леванте: обзор матча 25 апреля 2015
Хетафе
25.04.2015, суббота, 21:00
Испания. Примера, 33 тур
0 : 1
Завершен
Леванте
35'
В. Касадесус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Леванте
Желтая карточка
Э. Буэндия
90'
+2
Замена
Э. Буэндия
️️️️
П. Бабакар Диавара
89'
84'
Замена
В. Камараса
️️️️
В. Касадесус
Желтая карточка
С. Эскудеро
83'
82'
Замена
К. Уче
️️️️
Х. Луис Моралес
80'
Замена
М. Сиссоко
️️️️
Х. Мари
Замена
Ф. Инестроза
️️️️
А. Арройо
74'
Желтая карточка
К. Вигарай
72'
66'
Желтая карточка
Х. Луис Моралес
65'
Желтая карточка
А. Гарсия
60'
Желтая карточка
Ж. Симао
Желтая карточка
П. Сарабия
56'
35'
ГОЛ! 0:1!
В. Касадесус
Пас отдал
Х. Луис Моралес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
5
Налдо
ЦЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
2
Альваро Арройо
ПЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
25
Мехди Ласен
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
14
Педро Леон
ПВ
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Главный тренер
Пабло Франко
Леванте
13
Диего Мариньо
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
2
Иван Лопес
ЦЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
6
Хосе Мари
ОП
23
Жуниор Симао
ЦП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
18
Давид Баррал
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Хетафе
55
Жонатан Лопес
ВР
38
Пабло Вильялон
ЦЗ
3
Роберто Лаго
ЦЗ
8
Фреди Инестроза
ЛП
36
Алехандро Фелип
ЦП
11
Иви
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Леванте
88
Хесус Фернандес
ВР
4
Давид Наварро
ЦЗ
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
5
Калу Уче
ЦФ
4-2-3-1
13
Гуаита
18
Эскудеро
5
Налдо
2
Вигарай
2
Арройо
25
Ласен
22
Родригес
17
Кастро
7
Сарабия
14
Леон
90
Диавара
3-3-1-3
13
Мариньо
4
Рамис
2
Лопес
26
Винтра
12
Хуанфран
6
Хосе Мари
3
Гарсия
23
Симао
11
Касадесус
18
Баррал
25
Моралес
2
Арройо
8
Инестроза
8
Инестроза
2
Арройо
90
Диавара
11
Иви
11
Иви
90
Диавара
90
Диавара
10
Буэндия
10
Буэндия
90
Диавара
6
Хосе Мари
22
Сиссоко
22
Сиссоко
6
Хосе Мари
11
Касадесус
6
Камараса
6
Камараса
11
Касадесус
25
Моралес
5
Уче
5
Уче
25
Моралес
Остались в запасе
Хетафе
Леванте
38
Пабло Вильялон
ЦЗ
36
Алехандро Фелип
ЦП
55
Жонатан Лопес
ВР
3
Роберто Лаго
ЦЗ
Главный тренер
Пабло Франко
88
Хесус Фернандес
ВР
4
Давид Наварро
ЦЗ
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Остались в запасе
38
Пабло Вильялон
ЦЗ
36
Алехандро Фелип
ЦП
55
Жонатан Лопес
ВР
3
Роберто Лаго
ЦЗ
Остались в запасе
88
Хесус Фернандес
ВР
4
Давид Наварро
ЦЗ
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Пабло Франко
Главный тренер
Лукас Алькарас
Статистика матча Хетафе - Леванте
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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