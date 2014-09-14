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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Хетафе
Севилья - Хетафе: обзор матча 14 сентября 2014
Севилья
14.09.2014, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 3 тур
2 : 0
Завершен
Хетафе
44'
К. Бакка (П)
87'
А. Видаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Хетафе
ГОЛ! 2:0!
А. Видаль
87'
Замена
Я. Аспас
️️️️
К. Бакка
83'
76'
Желтая карточка
Ф. Инестроза
Замена
Э. Банега
️️️️
Коке
73'
Замена
Д. Фигейраш
️️️️
Д. Суарес
73'
65'
Желтая карточка
Д. Кастро
65'
Желтая карточка
Мичел
57'
Замена
Д. Кастро
️️️️
Саммир
57'
Замена
Ф. Инестроза
️️️️
П. Сарабия
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Бакка
44'
43'
Желтая карточка
Алексис
43'
Желтая карточка
В. Гуаита
Желтая карточка
Д. Карришу
43'
Желтая карточка
Г. Крыховяк
35'
18'
Желтая карточка
А. Арройо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
23
Коке
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
23
Даниэль Карришу
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
4
Денис Суарес
АП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
4
Алексис
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
2
Альваро Арройо
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
22
Хуан Родригес
ЦП
21
Мичел
ЦП
19
Саммир
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Хетафе
55
Жонатан Лопес
ВР
3
Роберто Лаго
ЦЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
8
Фреди Инестроза
ЛП
17
Диего Кастро
ЛВ
25
Мехди Ласен
ЦП
4-1-2-2-1
15
Серхио Рико
14
Тремулинас
22
Видаль
2
Пареха
23
Коке
20
Крыховяк
23
Карришу
10
Иборра
7
Витоло
4
Суарес
70
Бакка
4-4-1-1
13
Гуаита
2
Арройо
4
Алексис
5
Налдо
18
Эскудеро
22
Родригес
21
Мичел
19
Саммир
7
Лафита
7
Сарабия
9
Васкес
4
Суарес
90
Фигейраш
90
Фигейраш
4
Суарес
23
Коке
11
Банега
11
Банега
23
Коке
70
Бакка
10
Аспас
10
Аспас
70
Бакка
7
Сарабия
8
Инестроза
8
Инестроза
7
Сарабия
19
Саммир
17
Кастро
17
Кастро
19
Саммир
Остались в запасе
Севилья
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
55
Жонатан Лопес
ВР
3
Роберто Лаго
ЦЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
Главный тренер
Космин Контра
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Остались в запасе
55
Жонатан Лопес
ВР
3
Роберто Лаго
ЦЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Космин Контра
Статистика матча Севилья - Хетафе
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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