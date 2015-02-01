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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Альмерия - Хетафе
Альмерия - Хетафе: обзор матча 01 февраля 2015
Альмерия
01.02.2015, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 21 тур
1 : 0
Завершен
Хетафе
44'
Э. Мендес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альмерия - Хетафе
Желтая карточка
Х. Эспиноса
90'
+3
90'
Желтая карточка
Р. Лаго
Замена
Х. Эспиноса
️️️️
В. Силва
90'
Замена
Д. Ромера
️️️️
Э. Мендес
87'
84'
Замена
Э. Буэндия
️️️️
А. Арройо
Вторая желтая
Т. Хемед
82'
Желтая карточка
Ф. Сориано
77'
Замена
Ф. Велес
️️️️
Корона
74'
69'
Замена
Р. Лаго
️️️️
П. Сарабия
63'
Вторая желтая
С. Эскудеро
60'
Замена
П. Леон
️️️️
Ф. Инестроза
Желтая карточка
Т. Хемед
56'
55'
Желтая карточка
С. Эскудеро
ГОЛ! 1:0!
Э. Мендес
Пас отдал
Т. Хемед
44'
Желтая карточка
Верса
40'
34'
Желтая карточка
Д. Кастро
26'
Желтая карточка
Ф. Инестроза
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
23
Хулиан
ВР
16
Себастьян Дюбарбье
ЛЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
23
Фернандо Сориано
ЦП
12
Верса
ЦП
15
Корона
АП
7
Эдгар Мендес
ПП
11
Веллингтон Силва
ПВ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
5
Налдо
ЦЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
2
Альваро Арройо
ПЗ
8
Фреди Инестроза
ЛП
17
Диего Кастро
ЛВ
19
Саммир
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Альмерия
30
Йерай Гомес
ВР
4
Фран Велес
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
19
Хавьер Эспиноса
ОП
12
Рамон Азиз
ЦП
36
Дани Ромера
ЦФ
Хетафе
55
Жонатан Лопес
ВР
3
Роберто Лаго
ЦЗ
36
Алехандро Фелип
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
29
Педро Астрай Лопес
ЦФ
11
Иви
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
4-3-2-1
23
Хулиан
16
Дюбарбье
5
Трухильо
88
Мичел
15
дос Сантос
23
Сориано
12
Верса
7
Мендес
15
Корона
11
Силва
10
Хемед
4-3-2-1
13
Кодина
2
Арройо
5
Налдо
2
Веласкес
18
Эскудеро
19
Саммир
22
Родригес
8
Инестроза
7
Сарабия
17
Кастро
9
Васкес
7
Мендес
36
Дани Ромера
36
Дани Ромера
7
Мендес
15
Корона
4
Фран Велес
4
Фран Велес
15
Корона
11
Силва
19
Эспиноса
19
Эспиноса
11
Силва
7
Сарабия
3
Лаго
3
Лаго
7
Сарабия
8
Инестроза
14
Леон
14
Леон
8
Инестроза
2
Арройо
10
Буэндия
10
Буэндия
2
Арройо
Остались в запасе
Альмерия
Хетафе
30
Йерай Гомес
ВР
23
Химо Наварро
ПЗ
12
Рамон Азиз
ЦП
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
36
Алехандро Фелип
ЦП
29
Педро Астрай Лопес
ЦФ
55
Жонатан Лопес
ВР
11
Иви
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
30
Йерай Гомес
ВР
23
Химо Наварро
ПЗ
12
Рамон Азиз
ЦП
Остались в запасе
36
Алехандро Фелип
ЦП
29
Педро Астрай Лопес
ЦФ
55
Жонатан Лопес
ВР
11
Иви
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Альмерия - Хетафе
4
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
- : -
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Медитерранео
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