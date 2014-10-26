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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Атлетико
Хетафе - Атлетико: обзор матча 26 октября 2014
Хетафе
26.10.2014, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 9 тур
0 : 1
Завершен
Атлетико
40'
М. Манджукич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Атлетико
Желтая карточка
П. Сарабия
90'
83'
Желтая карточка
Г. Сикейра
82'
Замена
С. Ньигес
️️️️
М. Манджукич
Замена
П. Сарабия
️️️️
Ф. Инестроза
76'
Желтая карточка
Э. Веласкес
70'
Желтая карточка
А. Лафита
68'
67'
Замена
А. Черчи
️️️️
А. Гризманн
Замена
П. Бабакар Диавара
️️️️
Саммир
65'
57'
Желтая карточка
Ж. Миранда
Красная карточка
Алексис
56'
52'
Желтая карточка
М. Манджукич
Замена
Налдо
️️️️
Х. Валера
43'
Травма
Х. Валера
42'
40'
ГОЛ! 0:1!
М. Манджукич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
4
Алексис
(К)
ЦЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
8
Фреди Инестроза
ЛП
25
Мехди Ласен
ОП
22
Хуан Родригес
ОП
19
Саммир
ЦП
11
Карим Йода
ПП
7
Анхель Лафита
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
6
Коке
ЦП
66
Арда Туран
ПП
9
Марио Манджукич
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
14
Рауль Гарсия
(К)
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
3
Роберто Лаго
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
11
Пере Милья
ЛВ
17
Диего Кастро
ЛВ
7
Пабло Сарабия
ПВ
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Атлетико
1
Ян Облак
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
14
Габи
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
9
Рауль Хименес
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
4-2-3-1
13
Гуаита
18
Эскудеро
4
Алексис
2
Веласкес
20
Валера
25
Ласен
22
Родригес
8
Инестроза
19
Саммир
11
Йода
7
Лафита
3-2-2-3
13
Мойя
4
Суарес
13
Миранда
2
Годин
20
Хуанфран
6
Сикейра
66
Туран
6
Коке
14
Гарсия
7
Гризманн
9
Манджукич
20
Валера
5
Налдо
5
Налдо
20
Валера
8
Инестроза
7
Сарабия
7
Сарабия
8
Инестроза
19
Саммир
90
Диавара
90
Диавара
19
Саммир
9
Манджукич
8
Ньигес
8
Ньигес
9
Манджукич
7
Гризманн
7
Черчи
7
Черчи
7
Гризманн
Остались в запасе
Хетафе
Атлетико
11
Пере Милья
ЛВ
13
Жорди Кодина
ВР
3
Роберто Лаго
ЦЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
Главный тренер
Космин Контра
1
Ян Облак
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
14
Габи
ЦП
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
11
Пере Милья
ЛВ
13
Жорди Кодина
ВР
3
Роберто Лаго
ЦЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
Остались в запасе
1
Ян Облак
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
14
Габи
ЦП
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Хетафе - Атлетико
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Марио Мелеро Лопес
(Малага)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 22:55 (прямая)
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