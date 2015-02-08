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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Севилья
Хетафе - Севилья: обзор матча 08 февраля 2015
Хетафе
08.02.2015, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 22 тур
2 : 1
Завершен
Севилья
29'
А. Васкес (П)
85'
П. Леон
66'
Г. Крыховяк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Севилья
Замена
А. Фелип
️️️️
Д. Кастро
88'
87'
Желтая карточка
Д. Фигейраш
ГОЛ! 2:1!
П. Леон
85'
Замена
П. Леон
️️️️
А. Васкес
78'
74'
Замена
Д. Суарес
️️️️
К. Бакка
Замена
Ф. Инестроза
️️️️
Саммир
72'
66'
ГОЛ! 1:1!
Г. Крыховяк
Желтая карточка
Ж. Лопес
58'
56'
Желтая карточка
Э. Банега
56'
Замена
Х. Муньос Муньос
️️️️
Я. Аспас
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Васкес
29'
16'
Замена
Д. Фигейраш
️️️️
С. Мбиа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
55
Жонатан Лопес
ВР
5
Налдо
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
3
Роберто Лаго
ЦЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
22
Хуан Родригес
ЦП
19
Саммир
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
25
Стефан Мбиа
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
2
Альваро Арройо
ПЗ
8
Фреди Инестроза
ЛП
36
Алехандро Фелип
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
11
Иви
ЦФ
Севилья
25
Мариано Барбоса
ВР
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
4
Денис Суарес
АП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
18
Хуан Муньос Муньос
ЦФ
4-3-2-1
55
Лопес
5
Налдо
3
Лаго
2
Веласкес
4
Алексис
22
Родригес
19
Саммир
25
Ласен
17
Кастро
7
Сарабия
9
Васкес
4-1-3-2
15
Серхио Рико
23
Коке
15
Колоджейчак
2
Пареха
3
Наварро
20
Крыховяк
25
Мбиа
11
Банега
10
Иборра
10
Аспас
70
Бакка
17
Кастро
36
Фелип
36
Фелип
17
Кастро
19
Саммир
8
Инестроза
8
Инестроза
19
Саммир
9
Васкес
14
Леон
14
Леон
9
Васкес
25
Мбиа
90
Фигейраш
90
Фигейраш
25
Мбиа
70
Бакка
4
Суарес
4
Суарес
70
Бакка
10
Аспас
18
Муньос Муньос
18
Муньос Муньос
10
Аспас
Остались в запасе
Хетафе
Севилья
13
Жорди Кодина
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
2
Альваро Арройо
ПЗ
11
Иви
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
25
Мариано Барбоса
ВР
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
2
Альваро Арройо
ПЗ
11
Иви
ЦФ
Остались в запасе
25
Мариано Барбоса
ВР
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Хетафе - Севилья
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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