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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Хетафе
Атлетик - Хетафе: обзор матча 18 апреля 2015
Атлетик
18.04.2015, суббота, 23:00
Испания. Примера, 32 тур
4 : 0
Завершен
Хетафе
45'
А. Адурис (П)
46'
А. Адурис
79'
И. Гомес
87'
М. Сусаета
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Хетафе
90'
+2
Желтая карточка
Р. Лаго
87'
Желтая карточка
П. Леон
ГОЛ! 4:0!
М. Сусаета
Пас отдал
А. Акетче
87'
Замена
К. Сола
️️️️
А. Адурис
83'
80'
Замена
Э. Буэндия
️️️️
Ф. Инестроза
ГОЛ! 3:0!
И. Гомес
Пас отдал
М. Сусаета
79'
75'
Замена
А. Фелип
️️️️
Д. Кастро
Замена
А. Акетче
️️️️
И. Уильямс
67'
60'
Замена
П. Бабакар Диавара
️️️️
П. Сарабия
Замена
М. Сусаета
️️️️
Б. Вигуэра
58'
Желтая карточка
Б. Эчебаррия
52'
ГОЛ! 2:0!
А. Адурис
Пас отдал
А. Ираола
46'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Адурис
45'
44'
Красная карточка
Э. Веласкес
32'
Желтая карточка
Алексис
Желтая карточка
Х. Этчейта
27'
22'
Желтая карточка
Д. Кастро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
25
Борха Вигуэра
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
3
Роберто Лаго
ЦЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
8
Фреди Инестроза
ЛП
17
Диего Кастро
ЛВ
25
Мехди Ласен
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
7
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Пабло Франко
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
47
Агер Акетче
АП
9
Кике Сола
ЦФ
Хетафе
55
Жонатан Лопес
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
2
Альваро Арройо
ПЗ
36
Алехандро Фелип
ЦП
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
11
Иви
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
3-2-1-4
1
Ирайсос
3
Этчейта
12
Сан Хосе
14
Ляпорт
18
Ортенече
51
Ираола
7
Эчебаррия
25
Вигуэра
11
Гомес
20
Адурис
9
Уильямс
4-3-3
13
Гуаита
4
Алексис
3
Лаго
2
Вигарай
2
Веласкес
25
Ласен
22
Родригес
8
Инестроза
7
Сарабия
14
Леон
17
Кастро
9
Уильямс
47
Акетче
47
Акетче
9
Уильямс
25
Вигуэра
14
Сусаета
14
Сусаета
25
Вигуэра
20
Адурис
9
Сола
9
Сола
20
Адурис
17
Кастро
36
Фелип
36
Фелип
17
Кастро
7
Сарабия
90
Диавара
90
Диавара
7
Сарабия
8
Инестроза
10
Буэндия
10
Буэндия
8
Инестроза
Остались в запасе
Атлетик
Хетафе
1
Яго Эррерин
ВР
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
55
Жонатан Лопес
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
2
Альваро Арройо
ПЗ
11
Иви
ЦФ
Главный тренер
Пабло Франко
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
Остались в запасе
55
Жонатан Лопес
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
2
Альваро Арройо
ПЗ
11
Иви
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Пабло Франко
Статистика матча Атлетик - Хетафе
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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