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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Хетафе
Реал - Хетафе: обзор матча 23 мая 2015
Реал
23.05.2015, суббота, 21:30
Испания. Примера, 38 тур
7 : 3
Завершен
Хетафе
13'
К. Роналду
32'
К. Роналду
34'
К. Роналду (П)
47'
Чичарито
51'
Х. Родригес
71'
Хесе
90'
Марсело
23'
С. Эскудеро
26'
Д. Кастро
42'
М. Ласен
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Хетафе
ГОЛ! 7:3!
Марсело
Пас отдал
Хесе
90'
83'
Замена
Иви
️️️️
П. Леон
Желтая карточка
Марсело
81'
79'
Желтая карточка
Алексис
78'
Замена
П. Бабакар Диавара
️️️️
Д. Кастро
72'
Замена
А. Фелип
️️️️
Х. Родригес
ГОЛ! 6:3!
Хесе
Пас отдал
Х. Родригес
71'
Замена
М. Эдегор
️️️️
К. Роналду
57'
ГОЛ! 5:3!
Х. Родригес
51'
ГОЛ! 4:3!
Чичарито
47'
Замена
Д. Карвахаль
️️️️
А. Арбелоа
46'
Желтая карточка
Хесе
45'
42'
ГОЛ! 3:3!
М. Ласен
Замена
Р. Варан
️️️️
Пепе
39'
Травма
Пепе
38'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
К. Роналду
34'
33'
Желтая карточка
К. Вигарай
ГОЛ! 2:2!
К. Роналду
32'
26'
ГОЛ! 1:2!
Д. Кастро
Пас отдал
П. Леон
23'
ГОЛ! 1:1!
С. Эскудеро
Пас отдал
М. Ласен
ГОЛ! 1:0!
К. Роналду
Пас отдал
Марсело
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
2
Карлос Вигарай
ЛЗ
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
4
Алексис
ЦЗ
5
Налдо
ПЗ
8
Фреди Инестроза
ЛП
22
Хуан Родригес
ОП
25
Мехди Ласен
ОП
7
Пабло Сарабия
ПВ
14
Педро Леон
(К)
ПВ
17
Диего Кастро
ЦФ
Главный тренер
Пабло Франко
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
16
Лукас Силва
ОП
22
Иско
АП
8
Мартин Эдегор
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
Хетафе
55
Жонатан Лопес
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
11
Пере Милья
ЛВ
36
Алехандро Фелип
ЦП
29
Педро Астрай Лопес
ЦФ
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
11
Иви
ЦФ
4-1-1-2-2
12
Касильяс
12
Марсело
3
Пепе
6
Начо
5
Арбелоа
14
Ильярраменди
8
Кроос
10
Хесе
23
Родригес
14
Чичарито
7
Роналду
4-2-1-2-1
13
Кодина
5
Налдо
2
Вигарай
4
Алексис
18
Эскудеро
22
Родригес
25
Ласен
8
Инестроза
14
Леон
7
Сарабия
17
Кастро
3
Пепе
19
Варан
19
Варан
3
Пепе
5
Арбелоа
14
Карвахаль
14
Карвахаль
5
Арбелоа
7
Роналду
8
Эдегор
8
Эдегор
7
Роналду
22
Родригес
36
Фелип
36
Фелип
22
Родригес
17
Кастро
90
Диавара
90
Диавара
17
Кастро
14
Леон
11
Иви
11
Иви
14
Леон
Остались в запасе
Реал
Хетафе
1
Кейлор Навас
ВР
16
Лукас Силва
ОП
22
Иско
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
29
Педро Астрай Лопес
ЦФ
11
Пере Милья
ЛВ
55
Жонатан Лопес
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
Главный тренер
Пабло Франко
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
16
Лукас Силва
ОП
22
Иско
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
Остались в запасе
29
Педро Астрай Лопес
ЦФ
11
Пере Милья
ЛВ
55
Жонатан Лопес
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Пабло Франко
Статистика матча Реал - Хетафе
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Антонио Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 21:25 (прямая)
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