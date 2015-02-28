Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Хетафе
Малага - Хетафе: обзор матча 28 февраля 2015
Малага
28.02.2015, суббота, 23:59
Испания. Примера, 25 тур
3 : 2
Завершен
Хетафе
10'
Хуанми
57'
С. Дардер
68'
Р. Орта
55'
А. Васкес
76'
А. Васкес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Хетафе
Желтая карточка
С. Кастильехо
90'
+1
Желтая карточка
Р. Росалес
86'
82'
Замена
Иви
️️️️
Ф. Инестроза
Замена
Дуда
️️️️
Саму
81'
76'
ГОЛ! 3:2!
А. Васкес
Пас отдал
П. Сарабия
Замена
Ресио
️️️️
С. Дардер
75'
74'
Замена
К. Йода
️️️️
П. Леон
ГОЛ! 3:1!
Р. Орта
Пас отдал
С. Кастильехо
68'
Замена
Н. Амрабат
️️️️
Хуанми
63'
ГОЛ! 2:1!
С. Дардер
Пас отдал
Р. Орта
57'
55'
ГОЛ! 1:1!
А. Васкес
Пас отдал
П. Леон
25'
Желтая карточка
Алексис
Желтая карточка
С. Дардер
16'
ГОЛ! 1:0!
Хуанми
Пас отдал
Р. Росалес
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
10
Серхи Дардер
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
14
Саму
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
Хетафе
55
Жонатан Лопес
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
4
Алексис
ЦЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
8
Фреди Инестроза
ЛП
17
Диего Кастро
ЛВ
22
Хуан Родригес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
14
Педро Леон
ПВ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Малага
13
Гильермо Очоа
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
36
Ресио
ЦП
18
Луис Альберто
АП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
20
Хуан Валера
ПЗ
2
Альваро Арройо
ПЗ
36
Алехандро Фелип
ЦП
11
Карим Йода
ЦП
29
Педро Астрай Лопес
ЦФ
11
Иви
ЦФ
4-3-2-1
13
Камени
15
Бока
2
Ангелери
3
Велигтон
16
Росалес
10
Дардер
4
Камачо
14
Саму
21
Орта
70
Кастильехо
7
Хуанми
4-2-3-1
55
Лопес
4
Алексис
2
Веласкес
5
Налдо
18
Эскудеро
22
Родригес
8
Инестроза
14
Леон
7
Сарабия
17
Кастро
9
Васкес
10
Дардер
36
Ресио
36
Ресио
10
Дардер
14
Саму
17
Дуда
17
Дуда
14
Саму
7
Хуанми
39
Амрабат
39
Амрабат
7
Хуанми
14
Леон
11
Йода
11
Йода
14
Леон
8
Инестроза
11
Иви
11
Иви
8
Инестроза
Остались в запасе
Малага
Хетафе
13
Гильермо Очоа
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
18
Луис Альберто
АП
36
Алехандро Фелип
ЦП
29
Педро Астрай Лопес
ЦФ
13
Висенте Гуаита
ВР
20
Хуан Валера
ПЗ
2
Альваро Арройо
ПЗ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
13
Гильермо Очоа
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
18
Луис Альберто
АП
Остались в запасе
36
Алехандро Фелип
ЦП
29
Педро Астрай Лопес
ЦФ
13
Висенте Гуаита
ВР
20
Хуан Валера
ПЗ
2
Альваро Арройо
ПЗ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Малага - Хетафе
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Прието Иглесиас
(Наварра)
Стадион:
Ла Росаледа
Новости команд
Все
Малага
Хетафе
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Расинга» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Хетафе» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Расинга» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Бетис» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Бетиса» и «Малаги» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Алавес» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Хетафе» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Хетафе» и «Брайтона» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Хетафе» – «Севилья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+