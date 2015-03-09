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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Кордоба - Хетафе
Кордоба - Хетафе: обзор матча 09 марта 2015
Кордоба
09.03.2015, понедельник, 22:45
Испания. Примера, 26 тур
1 : 2
Завершен
Хетафе
77'
Ф. Андоне
87'
Ф. Вико (АГ)
90+2'
Х. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кордоба - Хетафе
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
Х. Родригес
Пас отдал
П. Сарабия
87'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Ф. Вико
86'
Замена
П. Бабакар Диавара
️️️️
Э. Веласкес
85'
Желтая карточка
Налдо
Желтая карточка
И. Лопес
85'
Замена
Ф. Росси
️️️️
Б. Гарсия
82'
81'
Замена
К. Йода
️️️️
М. Ласен
ГОЛ! 1:0!
Ф. Андоне
77'
Замена
Фидель
️️️️
Бебе
76'
Желтая карточка
Ф. Андоне
74'
72'
Замена
Ф. Инестроза
️️️️
П. Леон
62'
Желтая карточка
Алексис
Замена
Ф. Андоне
️️️️
Ф. Картабия
58'
Желтая карточка
Ф. Картабия
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кордоба
13
Микель Саизар
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
33
Эдуард Кампабадаль
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
5
Патрик Клод Экенг Экенг
ОП
5
Бруно Сукулини
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
19
Феде Вико
АП
10
Федерико Картабия
ПВ
9
Набиль Гилас
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
22
Хуан Родригес
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
14
Педро Леон
ПВ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Пабло Франко
Кордоба
1
Хуан Карлос
ВР
16
Эдимар
ЛЗ
10
Фидель
ЛВ
6
Лусо
ОП
7
Фаусто Росси
ОП
23
Абель Гомес
ЦП
7
Флорин Андоне
ЦФ
Хетафе
55
Жонатан Лопес
ВР
20
Хуан Валера
ПЗ
8
Фреди Инестроза
ЛП
36
Алехандро Фелип
ЦП
11
Карим Йода
ЦП
27
Хави Навас
ЦФ
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
3-1-1-3-2
13
Саизар
15
Креспо
12
Лопес
33
Кампабадаль
5
Экенг Экенг
5
Сукулини
12
Бебе
19
Вико
10
Картабия
9
Гилас
10
Гарсия
4-2-3-1
13
Гуаита
2
Веласкес
5
Налдо
4
Алексис
18
Эскудеро
22
Родригес
25
Ласен
14
Леон
7
Сарабия
17
Кастро
9
Васкес
10
Гарсия
7
Росси
7
Росси
10
Гарсия
12
Бебе
10
Фидель
10
Фидель
12
Бебе
10
Картабия
7
Андоне
7
Андоне
10
Картабия
14
Леон
8
Инестроза
8
Инестроза
14
Леон
25
Ласен
11
Йода
11
Йода
25
Ласен
2
Веласкес
90
Диавара
90
Диавара
2
Веласкес
Остались в запасе
Кордоба
Хетафе
1
Хуан Карлос
ВР
16
Эдимар
ЛЗ
6
Лусо
ОП
23
Абель Гомес
ЦП
Главный тренер
Мирослав Джукич
36
Алехандро Фелип
ЦП
27
Хави Навас
ЦФ
55
Жонатан Лопес
ВР
20
Хуан Валера
ПЗ
Главный тренер
Пабло Франко
Остались в запасе
1
Хуан Карлос
ВР
16
Эдимар
ЛЗ
6
Лусо
ОП
23
Абель Гомес
ЦП
Остались в запасе
36
Алехандро Фелип
ЦП
27
Хави Навас
ЦФ
55
Жонатан Лопес
ВР
20
Хуан Валера
ПЗ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Главный тренер
Пабло Франко
Статистика матча Кордоба - Хетафе
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
- : -
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
Кордоба
3 : 0
07.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Сельта (Б)
2 : 2
31.10.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Нуэво Арканхель
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