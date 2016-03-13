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    Ирурета - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Хавьер
    Фамилия Ируретагойена
    Команда Сарагоса
    Состав Основной
    Родной город Берриатуа
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 21 марта 1986 (36 лет)
    Рост 180
    Вес 74
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эйбар 4 -7 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.2016 1' -90' Эспаньол (Барселона) 4:2 Эйбар (Эйбар)
    08.05.2016 1' -90' Эйбар (Эйбар) 1:1 Бетис (Севилья)
    29.04.2016 Был в запасе Спортинг (Хихон) 2:0 Эйбар (Эйбар)
    23.04.2016 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 1:1 Депортиво (Ла-Корунья)
    20.04.2016 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 4:0 Эйбар (Эйбар)
    16.04.2016 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 2:1 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    09.04.2016 Был в запасе Реал (Мадрид) 4:0 Эйбар (Эйбар)
    03.04.2016 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 1:2 Вильярреал (Вильярреал)
    18.03.2016 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 1:1 Эйбар (Эйбар)
    13.03.2016 Был в запасе Райо Вальекано (Мадрид) 1:1 Эйбар (Эйбар)
    06.03.2016 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 0:4 Барселона (Барселона)
    02.03.2016 Был в запасе Севилья (Севилья) 1:0 Эйбар (Эйбар)
    26.02.2016 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 0:1 Лас-Пальмас (Лас-Пальмас)
    21.02.2016 Был в запасе Сельта (Виго) 3:2 Эйбар (Эйбар)
    14.02.2016 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 2:0 Леванте (Валенсия)
    06.02.2016 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 3:1 Эйбар (Эйбар)
    30.01.2016 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 1:2 Малага (Малага)
    24.01.2016 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 5:2 Эйбар (Эйбар)
    18.01.2016 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 5:1 Гранада (Гранада)
    10.01.2016 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 2:1 Эспаньол (Барселона)
    03.01.2016 Был в запасе Бетис (Севилья) 0:4 Эйбар (Эйбар)
    30.12.2015 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 2:0 Спортинг (Хихон)
    20.12.2015 Был в запасе Депортиво (Ла-Корунья) 2:0 Эйбар (Эйбар)
    13.12.2015 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 1:1 Валенсия (Валенсия)
    06.12.2015 Был в запасе Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 2:1 Эйбар (Эйбар)
    29.11.2015 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 0:2 Реал (Мадрид)
    22.11.2015 Был в запасе Вильярреал (Вильярреал) 1:1 Эйбар (Эйбар)
    07.11.2015 1' -90' Эйбар (Эйбар) 3:1 Хетафе (Хетафе)
    01.11.2015 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 1:0 Райо Вальекано (Мадрид)
    25.10.2015 Был в запасе Барселона (Барселона) 3:1 Эйбар (Эйбар)
    17.10.2015 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 1:1 Севилья (Севилья)
    03.10.2015 Был в запасе Лас-Пальмас (Лас-Пальмас) 0:2 Эйбар (Эйбар)
    26.09.2015 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 1:1 Сельта (Виго)
    23.09.2015 Был в запасе Леванте (Валенсия) 2:2 Эйбар (Эйбар)
    19.09.2015 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 0:2 Атлетико (Мадрид)
    30.08.2015 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 2:0 Атлетик (Бильбао)
    24.08.2015 1' -90' Гранада (Гранада) 1:3 Эйбар (Эйбар)
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