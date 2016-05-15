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Ирурета
Статистика
Ирурета - статистика
Завершил карьеру
21 марта 1986 (40), Берриатуа
#1 | Вратарь
180 см | 74 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2016/2017
Испания. Примера 2015/2016
Испания. Примера 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эйбар
4
-7
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Эспаньол
4 : 2
15.05.2016
Эйбар
1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Эйбар
1 : 1
08.05.2016
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Спортинг
2 : 0
29.04.2016
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Эйбар
1 : 1
23.04.2016
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Валенсия
4 : 0
20.04.2016
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Эйбар
2 : 1
16.04.2016
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Реал
4 : 0
09.04.2016
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Эйбар
1 : 2
03.04.2016
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Хетафе
1 : 1
18.03.2016
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Райо Вальекано
1 : 1
13.03.2016
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Эйбар
0 : 4
06.03.2016
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Севилья
1 : 0
02.03.2016
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Эйбар
0 : 1
26.02.2016
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Сельта
3 : 2
21.02.2016
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Эйбар
2 : 0
14.02.2016
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Атлетико
3 : 1
06.02.2016
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Эйбар
1 : 2
30.01.2016
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Атлетик
5 : 2
24.01.2016
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Эйбар
5 : 1
18.01.2016
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Эйбар
2 : 1
10.01.2016
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Бетис
0 : 4
03.01.2016
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Эйбар
2 : 0
30.12.2015
Спортинг
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Депортиво
2 : 0
20.12.2015
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Эйбар
1 : 1
13.12.2015
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
06.12.2015
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Эйбар
0 : 2
29.11.2015
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
1 : 1
22.11.2015
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Эйбар
3 : 1
07.11.2015
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Эйбар
1 : 0
01.11.2015
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Барселона
3 : 1
25.10.2015
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2015
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Лас-Пальмас
0 : 2
03.10.2015
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Эйбар
1 : 1
26.09.2015
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Леванте
2 : 2
23.09.2015
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Эйбар
0 : 2
19.09.2015
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Эйбар
2 : 0
30.08.2015
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Гранада
1 : 3
24.08.2015
Эйбар
1' - 90'
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