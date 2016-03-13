Ирурета - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Хавьер
|Фамилия
|Ируретагойена
|Команда
|Сарагоса
|Состав
|Основной
|Родной город
|Берриатуа
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|21 марта 1986 (36 лет)
|Рост
|180
|Вес
|74
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Хавьер
|Фамилия
|Ируретагойена
|Команда
|Сарагоса
|Состав
|Основной
|Родной город
|Берриатуа
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|21 марта 1986 (36 лет)
|Рост
|180
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эйбар
|4
|-7
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2016
|1' -90'
|Эспаньол (Барселона)
|4:2
|Эйбар (Эйбар)
|08.05.2016
|1' -90'
|Эйбар (Эйбар)
|1:1
|Бетис (Севилья)
|29.04.2016
|Был в запасе
|Спортинг (Хихон)
|2:0
|Эйбар (Эйбар)
|23.04.2016
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|1:1
|Депортиво (Ла-Корунья)
|20.04.2016
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|4:0
|Эйбар (Эйбар)
|16.04.2016
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|2:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|09.04.2016
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|4:0
|Эйбар (Эйбар)
|03.04.2016
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|1:2
|Вильярреал (Вильярреал)
|18.03.2016
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|1:1
|Эйбар (Эйбар)
|13.03.2016
|Был в запасе
|Райо Вальекано (Мадрид)
|1:1
|Эйбар (Эйбар)
|06.03.2016
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|0:4
|Барселона (Барселона)
|02.03.2016
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|1:0
|Эйбар (Эйбар)
|26.02.2016
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|0:1
|Лас-Пальмас (Лас-Пальмас)
|21.02.2016
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|3:2
|Эйбар (Эйбар)
|14.02.2016
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|2:0
|Леванте (Валенсия)
|06.02.2016
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|3:1
|Эйбар (Эйбар)
|30.01.2016
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|1:2
|Малага (Малага)
|24.01.2016
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|5:2
|Эйбар (Эйбар)
|18.01.2016
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|5:1
|Гранада (Гранада)
|10.01.2016
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|2:1
|Эспаньол (Барселона)
|03.01.2016
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|0:4
|Эйбар (Эйбар)
|30.12.2015
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|2:0
|Спортинг (Хихон)
|20.12.2015
|Был в запасе
|Депортиво (Ла-Корунья)
|2:0
|Эйбар (Эйбар)
|13.12.2015
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|1:1
|Валенсия (Валенсия)
|06.12.2015
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|2:1
|Эйбар (Эйбар)
|29.11.2015
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|0:2
|Реал (Мадрид)
|22.11.2015
|Был в запасе
|Вильярреал (Вильярреал)
|1:1
|Эйбар (Эйбар)
|07.11.2015
|1' -90'
|Эйбар (Эйбар)
|3:1
|Хетафе (Хетафе)
|01.11.2015
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|1:0
|Райо Вальекано (Мадрид)
|25.10.2015
|Был в запасе
|Барселона (Барселона)
|3:1
|Эйбар (Эйбар)
|17.10.2015
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|1:1
|Севилья (Севилья)
|03.10.2015
|Был в запасе
|Лас-Пальмас (Лас-Пальмас)
|0:2
|Эйбар (Эйбар)
|26.09.2015
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|1:1
|Сельта (Виго)
|23.09.2015
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|2:2
|Эйбар (Эйбар)
|19.09.2015
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|0:2
|Атлетико (Мадрид)
|30.08.2015
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|2:0
|Атлетик (Бильбао)
|24.08.2015
|1' -90'
|Гранада (Гранада)
|1:3
|Эйбар (Эйбар)