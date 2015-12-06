Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Эйбар
Реал Сосьедад - Эйбар: обзор матча 06 декабря 2015
Реал Сосьедад
06.12.2015, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 14 тур
2 : 1
Завершен
Эйбар
11'
И. Агиррече
90'
И. Агиррече
4'
Борха
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Эйбар
Желтая карточка
А. Ильярраменди
90'
90'
Желтая карточка
С. Энрих
ГОЛ! 2:1!
И. Агиррече
Пас отдал
Брума
90'
85'
Замена
И. Рамис
️️️️
А. Гонсалес
Замена
Брума
️️️️
Х. Прието
82'
Замена
К. Мартинес
️️️️
М. Гонсалес
79'
Желтая карточка
А. Элустондо
73'
Замена
Жонатас
️️️️
К. Вела
68'
62'
Замена
М. Кастельяно
️️️️
А. Капа
Желтая карточка
Ю. Бершиче
51'
47'
Желтая карточка
А. Пантич
45'
Замена
Т. Инуи
️️️️
Кеко
42'
Желтая карточка
А. Капа
ГОЛ! 1:1!
И. Агиррече
11'
4'
ГОЛ! 0:1!
Борха
Пас отдал
С. Энрих
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
10
Хаби Прието
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Карлос Вела
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
11
Сауль
ЦП
20
Кеко
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
17
Борха
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Реал Сосьедад
13
Ойер
ВР
13
Диего Рейес
ЦЗ
23
Эктор Эрнандес
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
5
Маркел Бергара
ЦП
9
Жонатас
ЦФ
Эйбар
1
Ирурета
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
28
Иньиго Гарсия
ЦП
90
Симоне Верди
АП
4-3-1-2
28
Рульи
17
Бершиче
26
Мартинес
6
Элустондо
3
Гонсалес
10
Прието
23
Гранеро
14
Ильярраменди
20
Каналес
9
Агиррече
10
Вела
4-4-2
13
Риесго
2
Капа
2
Пантич
15
дос Сантос
17
Юнка
11
Сауль
20
Кеко
14
Дани Гарсия
8
Гонсалес
9
Энрих
17
Борха
10
Прието
77
Брума
77
Брума
10
Прието
3
Гонсалес
19
Мартинес
19
Мартинес
3
Гонсалес
10
Вела
9
Жонатас
9
Жонатас
10
Вела
2
Капа
16
Кастельяно
16
Кастельяно
2
Капа
8
Гонсалес
4
Рамис
4
Рамис
8
Гонсалес
20
Кеко
14
Инуи
14
Инуи
20
Кеко
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Эйбар
13
Ойер
ВР
13
Диего Рейес
ЦЗ
23
Эктор Эрнандес
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
Главный тренер
Эусебио Сакристан
28
Иньиго Гарсия
ЦП
1
Ирурета
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
90
Симоне Верди
АП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
13
Диего Рейес
ЦЗ
23
Эктор Эрнандес
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
Остались в запасе
28
Иньиго Гарсия
ЦП
1
Ирурета
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
90
Симоне Верди
АП
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Реал Сосьедад - Эйбар
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
Главный судья:
Марио Мелеро Лопес
(Малага)
Стадион:
Реале Арена
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
Новости команд
Все
Реал Сосьедад
Эйбар
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
6 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
6 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Ничего не бросаю в сложные моменты: ни тяжелые проекты, ни токсичные отношения, ни клуб». Каково это – поддерживать маленькие команды
2023.05.29 01:45
В Испании Зидан и Стоичков снова тащат клуб к чемпионству, да еще и в цветах «Барселоны». Сейчас все объясним
2023.01.27 14:57
Лука Зидан нашел новый клуб в Испании
2022.09.02 09:17
Экс-форвард «Ювентуса» и «Тоттенхэма» Льоренте подписал контракт с «Эйбаром»
2021.10.28 07:28
«Севилья» подписала вратаря «Эйбара» Дмитровича
2021.07.05 07:55
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+