Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Эйбар
Сельта - Эйбар: обзор матча 21 февраля 2016
Сельта
21.02.2016, воскресенье, 00:05
Испания. Примера, 25 тур
3 : 2
Завершен
Эйбар
31'
Д. Гуидетти
39'
Х. Кастро
70'
Д. Гуидетти
83'
Сауль (П)
87'
Т. Инуи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Эйбар
Желтая карточка
Нолито
90'
+2
87'
ГОЛ! 3:2!
Т. Инуи
Пас отдал
Д. Юнка
Замена
Н. Радойя
️️️️
Д. Васс
85'
Желтая карточка
С. Гомес
83'
83'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Сауль
Замена
К. Бове
️️️️
Д. Гуидетти
78'
71'
Замена
С. Энрих
️️️️
Борха
Замена
Нолито
️️️️
Т. Бонгонда
71'
ГОЛ! 3:0!
Д. Гуидетти
Пас отдал
У. Мальо
70'
66'
Замена
Сауль
️️️️
Й. Радошевич
51'
Желтая карточка
А. Капа
45'
Замена
А. Капа
️️️️
М. Кастельяно
ГОЛ! 2:0!
Х. Кастро
Пас отдал
Д. Васс
39'
ГОЛ! 1:0!
Д. Гуидетти
Пас отдал
Я. Аспас
31'
Желтая карточка
П. Эрнандес
26'
20'
Желтая карточка
М. Кастельяно
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
21
Марсело Диас
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
24
Хота
ПВ
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
22
Неманья Радойя
ЦЗ
21
Карлес Планас
ЦЗ
3
Нолито
ЦФ
71
Деян Дразич
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
12
Клаудио Бове
ЦФ
Эйбар
1
Ирурета
ВР
2
Александар Пантич
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
28
Иньиго Гарсия
ЦП
11
Сауль
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Альварес
17
Кастро
21
Гомес
22
Кабрал
22
Мальо
21
Диас
10
Васс
19
Эрнандес
10
Бонгонда
10
Аспас
11
Гуидетти
4-3-2-1
13
Риесго
16
Кастельяно
15
дос Сантос
15
Ансотеги
17
Юнка
8
Гонсалес
5
Радошевич
8
Эскаланте
24
Хота
14
Инуи
17
Борха
10
Васс
22
Радойя
22
Радойя
10
Васс
10
Бонгонда
3
Нолито
3
Нолито
10
Бонгонда
11
Гуидетти
12
Бове
12
Бове
11
Гуидетти
16
Кастельяно
2
Капа
2
Капа
16
Кастельяно
5
Радошевич
11
Сауль
11
Сауль
5
Радошевич
17
Борха
9
Энрих
9
Энрих
17
Борха
Остались в запасе
Сельта
Эйбар
36
Рубен Бланко
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
71
Деян Дразич
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
28
Иньиго Гарсия
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
1
Ирурета
ВР
2
Александар Пантич
ЦЗ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
71
Деян Дразич
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
Остались в запасе
28
Иньиго Гарсия
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
1
Ирурета
ВР
2
Александар Пантич
ЦЗ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Сельта - Эйбар
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
Главный судья:
Марио Мелеро Лопес
(Малага)
Стадион:
Балаидос
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2 HD
Новости команд
Все
Сельта
Эйбар
Мостовой вспомнил, как он с Карпиным силой вливал алкоголь в легенду «Реала» и «Челси»
15 ноября
7
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Сельта» – «Юнион СЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Юниона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Мостовой вспомнил, как он с Карпиным силой вливал алкоголь в легенду «Реала» и «Челси»
15 ноября
7
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Сельта» – «Юнион СЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Юниона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Ничего не бросаю в сложные моменты: ни тяжелые проекты, ни токсичные отношения, ни клуб». Каково это – поддерживать маленькие команды
2023.05.29 01:45
В Испании Зидан и Стоичков снова тащат клуб к чемпионству, да еще и в цветах «Барселоны». Сейчас все объясним
2023.01.27 14:57
Лука Зидан нашел новый клуб в Испании
2022.09.02 09:17
Экс-форвард «Ювентуса» и «Тоттенхэма» Льоренте подписал контракт с «Эйбаром»
2021.10.28 07:28
«Севилья» подписала вратаря «Эйбара» Дмитровича
2021.07.05 07:55
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+