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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Эйбар
Атлетико - Эйбар: обзор матча 06 февраля 2016
Атлетико
06.02.2016, суббота, 18:00
Испания. Примера, 23 тур
3 : 1
Завершен
Эйбар
57'
Х. Хименес
63'
С. Ньигес
90+1'
Ф. Торрес
46'
Кеко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Эйбар
ГОЛ! 3:1!
Ф. Торрес
Пас отдал
Л. Вьетто
90'
+1
90'
Замена
Й. Радошевич
️️️️
А. Гонсалес
88'
Желтая карточка
Д. Юнка
87'
Желтая карточка
М. Кастельяно
Желтая карточка
А. Гризманн
86'
85'
Замена
Сауль
️️️️
Кеко
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Я. Карраско
76'
70'
Замена
Т. Инуи
️️️️
Г. Эскаланте
67'
Желтая карточка
Кеко
ГОЛ! 2:1!
С. Ньигес
Пас отдал
Коке
63'
Замена
Л. Вьетто
️️️️
А. Корреа
60'
Замена
О. Торрес
️️️️
Т. Парти
59'
ГОЛ! 1:1!
Х. Хименес
Пас отдал
Коке
57'
46'
ГОЛ! 0:1!
Кеко
Пас отдал
С. Энрих
Желтая карточка
Т. Парти
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
8
Сауль Ньигес
ЦП
14
Габи
ЦП
6
Коке
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
20
Кеко
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
24
Хота
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
33
Тео Франсуа
ЦЗ
4
Начо Монсальве
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
8
Оливер Торрес
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Эйбар
1
Ирурета
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
11
Сауль
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
3-4-2-1
13
Облак
21
Эрнандес
20
Хименес
18
Гамес
8
Ньигес
6
Коке
18
Парти
14
Габи
10
Карраско
10
Корреа
7
Гризманн
4-4-1-1
13
Риесго
2
Капа
16
Кастельяно
15
дос Сантос
17
Юнка
8
Гонсалес
14
Дани Гарсия
8
Эскаланте
20
Кеко
24
Хота
9
Энрих
18
Парти
8
Торрес
8
Торрес
18
Парти
10
Корреа
10
Вьетто
10
Вьетто
10
Корреа
10
Карраско
9
Торрес
9
Торрес
10
Карраско
20
Кеко
11
Сауль
11
Сауль
20
Кеко
8
Гонсалес
5
Радошевич
5
Радошевич
8
Гонсалес
8
Эскаланте
14
Инуи
14
Инуи
8
Эскаланте
Остались в запасе
Атлетико
Эйбар
33
Тео Франсуа
ЦЗ
4
Начо Монсальве
ЦЗ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
5
Матиас Краневиттер
ОП
Главный тренер
Диего Симеоне
20
Изет Хайрович
ПВ
1
Ирурета
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
33
Тео Франсуа
ЦЗ
4
Начо Монсальве
ЦЗ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
5
Матиас Краневиттер
ОП
Остались в запасе
20
Изет Хайрович
ПВ
1
Ирурета
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Атлетико - Эйбар
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2 HD
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