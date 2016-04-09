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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Эйбар
Реал - Эйбар: обзор матча 09 апреля 2016
Реал
09.04.2016, суббота, 17:00
Испания. Примера, 32 тур
4 : 0
Завершен
Эйбар
5'
Х. Родригес
17'
Л. Васкес
19'
К. Роналду
38'
Хесе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Эйбар
Желтая карточка
Данило
83'
Замена
Б. Майорал
️️️️
Хесе
75'
73'
Замена
И. Хайрович
️️️️
Кеко
68'
Желтая карточка
И. Рамис
Замена
Данило
️️️️
Д. Карвахаль
63'
62'
Желтая карточка
Г. Эскаланте
Замена
М. Ковачич
️️️️
Каземиро
53'
46'
Замена
Д. Юнка
️️️️
Хота
46'
Замена
Борха
️️️️
А. Гонсалес
ГОЛ! 4:0!
Хесе
Пас отдал
К. Роналду
38'
ГОЛ! 3:0!
К. Роналду
Пас отдал
Хесе
19'
ГОЛ! 2:0!
Л. Васкес
Пас отдал
К. Роналду
17'
ГОЛ! 1:0!
Х. Родригес
5'
4'
Желтая карточка
Д. Гарсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кико Касилья
ВР
5
Альваро Арбелоа
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
3
Пепе
(К)
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
5
Каземиро
ОП
22
Иско
АП
23
Хамес Родригес
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Дани Гарсия
(К)
ОП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
20
Кеко
ПП
24
Хота
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Реал
1
Рубен Янес
ВР
12
Марсело
ЛЗ
13
Данило
ПЗ
8
Тони Кроос
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
Эйбар
1
Ирурета
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
8
Борха
ЦП
11
Сауль
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
4-1-3-2
1
Касилья
5
Арбелоа
6
Начо
3
Пепе
14
Карвахаль
5
Каземиро
10
Хесе
23
Родригес
17
Васкес
7
Роналду
22
Иско
4-1-3-1-1
13
Риесго
2
Капа
4
Рамис
2
Пантич
13
Луна
14
Дани Гарсия
20
Кеко
8
Эскаланте
8
Гонсалес
24
Хота
9
Энрих
14
Карвахаль
13
Данило
13
Данило
14
Карвахаль
5
Каземиро
8
Ковачич
8
Ковачич
5
Каземиро
10
Хесе
9
Майорал
9
Майорал
10
Хесе
20
Кеко
20
Хайрович
20
Хайрович
20
Кеко
24
Хота
17
Юнка
17
Юнка
24
Хота
8
Гонсалес
8
Борха
8
Борха
8
Гонсалес
Остались в запасе
Реал
Эйбар
1
Рубен Янес
ВР
12
Марсело
ЛЗ
8
Тони Кроос
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
Главный тренер
Зинедин Зидан
1
Ирурета
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
11
Сауль
ЦП
14
Такаши Инуи
ЛВ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
1
Рубен Янес
ВР
12
Марсело
ЛЗ
8
Тони Кроос
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
Остались в запасе
1
Ирурета
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
11
Сауль
ЦП
14
Такаши Инуи
ЛВ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Реал - Эйбар
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2 HD
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