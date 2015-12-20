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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Эйбар
Депортиво - Эйбар: обзор матча 20 декабря 2015
Депортиво
20.12.2015, воскресенье, 00:05
Испания. Примера, 16 тур
2 : 0
Завершен
Эйбар
41'
Лукас (П)
74'
А. Аррибас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Эйбар
Замена
Х. Домингес
️️️️
Лукас
84'
76'
Замена
С. Верди
️️️️
Кеко
ГОЛ! 2:0!
А. Аррибас
74'
Вторая желтая
Луизиньо
69'
Замена
Ф. Картабия
️️️️
Л. Альберто
62'
45'
Замена
М. Кастельяно
️️️️
А. Луна
41'
Желтая карточка
А. Риесго
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Лукас
41'
23'
Замена
Т. Инуи
️️️️
Сауль
Желтая карточка
Луизиньо
21'
13'
Желтая карточка
А. Пантич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
16
Луизиньо
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
24
Хуанфран
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
18
Луис Альберто
АП
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
11
Сауль
ЦП
20
Кеко
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
17
Борха
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Депортиво
25
Ману
ВР
44
Робер Пьер
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
10
Федерико Картабия
ПВ
33
Джонатан Родригес
ЦФ
Эйбар
1
Ирурета
ВР
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
28
Иньиго Гарсия
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
90
Симоне Верди
АП
10
Микель Арруабаррена
ЦФ
4-4-1-1
1
Люкс
16
Луизиньо
26
Сидней
14
Аррибас
3
Наварро
24
Хуанфран
5
Москера
4
Бергантиньос
76
Файр
18
Альберто
7
Лукас
4-4-2
13
Риесго
2
Капа
2
Пантич
15
дос Сантос
13
Луна
20
Кеко
14
Дани Гарсия
8
Эскаланте
11
Сауль
9
Энрих
17
Борха
18
Альберто
10
Картабия
10
Картабия
18
Альберто
7
Лукас
28
Домингес
28
Домингес
7
Лукас
13
Луна
16
Кастельяно
16
Кастельяно
13
Луна
20
Кеко
90
Верди
90
Верди
20
Кеко
11
Сауль
14
Инуи
14
Инуи
11
Сауль
Остались в запасе
Депортиво
Эйбар
20
Мигел Кардозу
ПВ
25
Ману
ВР
44
Робер Пьер
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
33
Джонатан Родригес
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
28
Иньиго Гарсия
ЦП
1
Ирурета
ВР
8
Адриан Гонсалес
ЦП
10
Микель Арруабаррена
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
20
Мигел Кардозу
ПВ
25
Ману
ВР
44
Робер Пьер
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
33
Джонатан Родригес
ЦФ
Остались в запасе
28
Иньиго Гарсия
ЦП
1
Ирурета
ВР
8
Адриан Гонсалес
ЦП
10
Микель Арруабаррена
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Депортиво - Эйбар
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Риасор
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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