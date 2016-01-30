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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Малага
Эйбар - Малага: обзор матча 30 января 2016
Эйбар
30.01.2016, суббота, 20:15
Испания. Примера, 22 тур
1 : 2
Завершен
Малага
90+4'
Борха
45'
Хуанпи
90+1'
Р. Санта Крус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Малага
ГОЛ! 1:2!
Борха
Пас отдал
Д. Юнка
90'
+4
90'
+1
ГОЛ! 0:2!
Р. Санта Крус
Пас отдал
Р. Росалес
88'
Желтая карточка
М. Торрес
85'
Замена
А. Бока
️️️️
Г. Кастро
Замена
А. Гонсалес
️️️️
Д. Гарсия
82'
78'
Замена
Р. Санта Крус
️️️️
Шарлес
73'
Замена
П. Форнальс
️️️️
Д. Чоп
66'
Желтая карточка
Р. Альбентоса
Замена
Хота
️️️️
Т. Инуи
60'
Желтая карточка
Д. Гарсия
59'
51'
Желтая карточка
Шарлес
45'
ГОЛ! 0:1!
Хуанпи
Пас отдал
Г. Кастро
Замена
Б. Экиза
️️️️
А. Пантич
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
20
Кеко
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
9
Серхио Энрих
ЦФ
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
36
Ресио
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
10
Хуанпи
АП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Эйбар
1
Ирурета
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
11
Сауль
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
24
Хота
ПВ
Малага
13
Гильермо Очоа
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
4-3-1-2
13
Риесго
17
Юнка
2
Пантич
15
дос Сантос
2
Капа
20
Кеко
14
Дани Гарсия
8
Эскаланте
14
Инуи
17
Борха
9
Энрих
4-3-1-2
13
Камени
16
Росалес
24
Филипенко
23
Торрес
6
Альбентоса
36
Ресио
4
Камачо
5
Кастро
10
Хуанпи
19
Шарлес
9
Чоп
14
Инуи
24
Хота
24
Хота
14
Инуи
2
Пантич
5
Экиза
5
Экиза
2
Пантич
14
Дани Гарсия
8
Гонсалес
8
Гонсалес
14
Дани Гарсия
5
Кастро
15
Бока
15
Бока
5
Кастро
9
Чоп
8
Форнальс
8
Форнальс
9
Чоп
19
Шарлес
24
Санта Крус
24
Санта Крус
19
Шарлес
Остались в запасе
Эйбар
Малага
20
Изет Хайрович
ПВ
1
Ирурета
ВР
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
11
Сауль
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
21
Рикарду Орта
ЛВ
13
Гильермо Очоа
ВР
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
30
Кристиан Атсу
ЛВ
Остались в запасе
20
Изет Хайрович
ПВ
1
Ирурета
ВР
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
11
Сауль
ЦП
Остались в запасе
21
Рикарду Орта
ЛВ
13
Гильермо Очоа
ВР
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
30
Кристиан Атсу
ЛВ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Эйбар - Малага
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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