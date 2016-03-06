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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Барселона
Эйбар - Барселона: обзор матча 06 марта 2016
Эйбар
06.03.2016, воскресенье, 18:00
Испания. Примера, 28 тур
0 : 4
Завершен
Барселона
7'
М. Эль-Хаддади
42'
Л. Месси
75'
Л. Месси (П)
84'
Л. Суарес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Барселона
Замена
Т. Инуи
️️️️
С. Энрих
89'
Замена
И. Хайрович
️️️️
Г. Эскаланте
85'
84'
ГОЛ! 0:4!
Л. Суарес
Пас отдал
С. Роберто
83'
Желтая карточка
Х. Маскерано
Желтая карточка
Д. Гарсия
81'
79'
Замена
М. Бартра
️️️️
Ж. Пике
79'
Замена
Т. Вермален
️️️️
С. Бускетс
78'
Замена
С. Роберто
️️️️
А. Туран
75'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Л. Месси
Желтая карточка
И. Рамис
69'
Замена
Сауль
️️️️
Борха
67'
49'
Желтая карточка
Л. Суарес
42'
ГОЛ! 0:2!
Л. Месси
Пас отдал
М. Эль-Хаддади
7'
ГОЛ! 0:1!
М. Эль-Хаддади
Пас отдал
Л. Суарес
Желтая карточка
Й. Радошевич
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
5
Йосип Радошевич
ЛП
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ПП
9
Серхио Энрих
ЦФ
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
66
Арда Туран
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Эйбар
1
Ирурета
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
11
Сауль
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
4-4-2
13
Риесго
17
Юнка
2
Пантич
4
Рамис
2
Капа
5
Радошевич
14
Дани Гарсия
8
Эскаланте
8
Гонсалес
17
Борха
9
Энрих
4-1-2-2-1
1
Браво
10
Алвес
14
Маскерано
3
Пике
18
Альба
5
Бускетс
66
Туран
11
Ракитич
10
Месси
16
Эль-Хаддади
9
Суарес
8
Эскаланте
20
Хайрович
20
Хайрович
8
Эскаланте
17
Борха
11
Сауль
11
Сауль
17
Борха
9
Энрих
14
Инуи
14
Инуи
9
Энрих
66
Туран
6
Роберто
6
Роберто
66
Туран
3
Пике
5
Бартра
5
Бартра
3
Пике
5
Бускетс
4
Вермален
4
Вермален
5
Бускетс
Остались в запасе
Эйбар
Барселона
1
Ирурета
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
22
Жереми Матье
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
1
Ирурета
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
22
Жереми Матье
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Эйбар - Барселона
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2 HD
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