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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Лас-Пальмас
Эйбар - Лас-Пальмас: обзор матча 26 февраля 2016
Эйбар
26.02.2016, пятница, 22:30
Испания. Примера, 26 тур
0 : 1
Завершен
Лас-Пальмас
45+1'
П. Бигас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Лас-Пальмас
90'
Замена
Нили
️️️️
Н. Эль-Жар
Желтая карточка
А. Капа
87'
85'
Замена
Момо
️️️️
Х. Виера
Замена
И. Хайрович
️️️️
С. Энрих
77'
74'
Замена
М. Лемос
️️️️
Тана
Желтая карточка
Д. Юнка
71'
Замена
Сауль
️️️️
Т. Инуи
67'
64'
Желтая карточка
Н. Эль-Жар
Желтая карточка
Д. Гарсия
63'
Желтая карточка
С. Энрих
54'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
П. Бигас
Пас отдал
Н. Эль-Жар
Замена
А. Гонсалес
️️️️
Хота
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
24
Хота
ПВ
17
Борха
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Лас-Пальмас
13
Хави Варас
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
24
Тана
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Эйбар
1
Ирурета
ВР
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
11
Сауль
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
19
Анхель Монторо
ЦП
32
Нили
ЦП
11
Момо
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
7
Хефте Бетанкор
ЦФ
4-2-2-2
13
Риесго
17
Юнка
2
Пантич
15
Ансотеги
2
Капа
8
Эскаланте
14
Дани Гарсия
14
Инуи
24
Хота
9
Энрих
17
Борха
4-2-1-3
13
Варас
5
Гарсия
16
Айтами
6
Бигас
22
Гарридо
22
Вакасо
16
Меса
10
Виера
24
Тана
25
Эль-Жар
12
Виллиан Жозе
9
Энрих
20
Хайрович
20
Хайрович
9
Энрих
24
Хота
8
Гонсалес
8
Гонсалес
24
Хота
14
Инуи
11
Сауль
11
Сауль
14
Инуи
24
Тана
3
Лемос
3
Лемос
24
Тана
25
Эль-Жар
32
Нили
32
Нили
25
Эль-Жар
10
Виера
11
Момо
11
Момо
10
Виера
Остались в запасе
Эйбар
Лас-Пальмас
1
Ирурета
ВР
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
7
Хефте Бетанкор
ЦФ
13
Рауль Лисоайн
ВР
19
Анхель Монторо
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
Главный тренер
Энрике Сетьен
Остались в запасе
1
Ирурета
ВР
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
Остались в запасе
7
Хефте Бетанкор
ЦФ
13
Рауль Лисоайн
ВР
19
Анхель Монторо
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Энрике Сетьен
Статистика матча Эйбар - Лас-Пальмас
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Информация о матче
Главный судья:
Марио Мелеро Лопес
(Малага)
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2 HD
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