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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Вильярреал
Эйбар - Вильярреал: обзор матча 03 апреля 2016
Эйбар
03.04.2016, воскресенье, 19:15
Испания. Примера, 31 тур
1 : 2
Завершен
Вильярреал
23'
А. Капа
35'
Адриан
50'
Р. Сольдадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Вильярреал
Желтая карточка
М. дос Сантос
90'
Замена
Сауль
️️️️
Кеко
89'
82'
Замена
Л. Баптистао
️️️️
Р. Сольдадо
79'
Желтая карточка
Т. Пина
Замена
А. Луна
️️️️
Д. Юнка
74'
71'
Желтая карточка
С. Бакамбу
69'
Замена
М. Тригерос
️️️️
С. Кастильехо
66'
Замена
С. Бакамбу
️️️️
Адриан
Замена
С. Энрих
️️️️
Т. Инуи
63'
Желтая карточка
А. Капа
50'
50'
ГОЛ! 1:2!
Р. Сольдадо
35'
ГОЛ! 1:1!
Адриан
ГОЛ! 1:0!
А. Капа
23'
12'
Желтая карточка
А. Рукавина
Желтая карточка
Д. Юнка
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
20
Кеко
ЦП
24
Хота
ПВ
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Вильярреал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
21
Бруно
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
4
Денис Суарес
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Эйбар
1
Ирурета
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
28
Иньиго Гарсия
ЦП
11
Сауль
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
14
Пабло Иньигес
ЦЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
14
Саму
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
4-3-2-1
13
Риесго
17
Юнка
15
дос Сантос
2
Пантич
2
Капа
14
Дани Гарсия
8
Эскаланте
20
Кеко
14
Инуи
24
Хота
17
Борха
4-2-2-2
23
Ареоля
4
Руис
2
Рукавина
3
Байи
3
Марин
21
Бруно
17
Пина
70
Кастильехо
4
Суарес
20
Адриан
9
Сольдадо
17
Юнка
13
Луна
13
Луна
17
Юнка
20
Кеко
11
Сауль
11
Сауль
20
Кеко
14
Инуи
9
Энрих
9
Энрих
14
Инуи
70
Кастильехо
14
Тригерос
14
Тригерос
70
Кастильехо
9
Сольдадо
12
Баптистао
12
Баптистао
9
Сольдадо
20
Адриан
94
Бакамбу
94
Бакамбу
20
Адриан
Остались в запасе
Эйбар
Вильярреал
20
Изет Хайрович
ПВ
28
Иньиго Гарсия
ЦП
1
Ирурета
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
1
Серхио Асенхо
ВР
14
Пабло Иньигес
ЦЗ
14
Саму
ЦП
77
Матиас Науэль
ЛВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
20
Изет Хайрович
ПВ
28
Иньиго Гарсия
ЦП
1
Ирурета
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
14
Пабло Иньигес
ЦЗ
14
Саму
ЦП
77
Матиас Науэль
ЛВ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Эйбар - Вильярреал
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
Где смотреть матч:
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