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Эйбар - Спортинг
Эйбар - Спортинг: обзор матча 30 декабря 2015
Эйбар
30.12.2015, среда, 20:30
Испания. Примера, 17 тур
2 : 0
Завершен
Спортинг
55'
Кеко
62'
Борха
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Спортинг
Замена
С. Энрих
️️️️
С. Верди
89'
Замена
А. Луна
️️️️
Кеко
87'
79'
Замена
А. Баррера
️️️️
А. Лора
Замена
А. Гонсалес
️️️️
Д. Гарсия
76'
71'
Желтая карточка
А. Лора
Желтая карточка
Д. Гарсия
67'
Желтая карточка
М. Кастельяно
65'
63'
Замена
И. Лопес Бланко
️️️️
А. Менендес
62'
Замена
К. Кастро
️️️️
А. Санабрия
ГОЛ! 2:0!
Борха
Пас отдал
Сауль
62'
Желтая карточка
И. Рамис
60'
ГОЛ! 1:0!
Кеко
55'
39'
Желтая карточка
А. Гуитиан
7'
Желтая карточка
А. Менендес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
4
Иван Рамис
ЦЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
11
Сауль
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
20
Кеко
ЦП
90
Симоне Верди
АП
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Алекс Менендес
ЦЗ
11
Альберто Лора
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
6
Альберто Гуитиан
ЦП
8
Рашид Айт-Атмане
ЦП
20
Дани Нди
АП
10
Ален Халилович
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Эйбар
1
Ирурета
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Спортинг
1
Альберто Гарсия
ВР
20
Алекс Баррера
ЦП
10
Начо Касес
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
10
Пабло Перес
ЦП
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
16
Карлос Кастро
ЦФ
4-4-1-1
13
Риесго
4
Рамис
15
дос Сантос
16
Кастельяно
2
Капа
11
Сауль
14
Дани Гарсия
20
Кеко
8
Эскаланте
90
Верди
17
Борха
3-1-2-3-1
25
Куэльяр
3
Менендес
11
Лора
22
Мере
8
Маскарель
6
Гуитиан
8
Айт-Атмане
20
Нди
10
Халилович
24
Джони
19
Санабрия
20
Кеко
13
Луна
13
Луна
20
Кеко
14
Дани Гарсия
8
Гонсалес
8
Гонсалес
14
Дани Гарсия
90
Верди
9
Энрих
9
Энрих
90
Верди
11
Лора
20
Баррера
20
Баррера
11
Лора
3
Менендес
18
Лопес Бланко
18
Лопес Бланко
3
Менендес
19
Санабрия
16
Кастро
16
Кастро
19
Санабрия
Остались в запасе
Эйбар
Спортинг
20
Изет Хайрович
ПВ
1
Ирурета
ВР
2
Александар Пантич
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
1
Альберто Гарсия
ВР
10
Начо Касес
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
10
Пабло Перес
ЦП
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Остались в запасе
20
Изет Хайрович
ПВ
1
Ирурета
ВР
2
Александар Пантич
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
Остались в запасе
1
Альберто Гарсия
ВР
10
Начо Касес
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
10
Пабло Перес
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Статистика матча Эйбар - Спортинг
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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