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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Эйбар
Леванте - Эйбар: обзор матча 23 сентября 2015
Леванте
23.09.2015, среда, 21:00
Испания. Примера, 5 тур
2 : 2
Завершен
Эйбар
52'
Х. Луис Моралес
90+3'
Дейверсон
10'
Борха
48'
Борха
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Эйбар
ГОЛ! 2:2!
Дейверсон
Пас отдал
Х. Луис Моралес
90'
+3
Желтая карточка
Дейверсон
90'
+1
Желтая карточка
Х. Мари
83'
82'
Желтая карточка
Б. Экиза
72'
Замена
Б. Экиза
️️️️
Т. Инуи
Замена
Дейверсон
️️️️
Ж. Лерма
67'
65'
Замена
С. Энрих
️️️️
Борха
61'
Замена
Сауль
️️️️
Кеко
60'
Желтая карточка
А. Капа
54'
Желтая карточка
Г. Эскаланте
ГОЛ! 1:2!
Х. Луис Моралес
Пас отдал
В. Камараса
52'
48'
ГОЛ! 0:2!
Борха
Пас отдал
Т. Инуи
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Хуанфран
40'
Замена
В. Камараса
️️️️
Верса
40'
37'
Желтая карточка
Борха
36'
Желтая карточка
Д. Юнка
10'
ГОЛ! 0:1!
Борха
Пас отдал
М. дос Сантос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
23
Рубен
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
12
Хуанфран
ЛЗ
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
6
Хосе Мари
ОП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
12
Верса
ЦП
11
Виктор Касадесус
ЦФ
9
Набиль Гилас
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
20
Кеко
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Леванте
13
Диего Мариньо
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
2
Иван Лопес
ЦЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Виктор Камараса
ЦП
9
Рохер Марти
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Эйбар
1
Ирурета
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
11
Сауль
ЦП
23
Эдди Исрафилов
ЦП
90
Симоне Верди
АП
9
Серхио Энрих
ЦФ
10
Микель Арруабаррена
ЦФ
4-1-2-3
23
Рубен
12
Хуанфран
5
Трухильо
3
Феддаль
3
Гарсия
6
Хосе Мари
8
Лерма
12
Верса
25
Моралес
9
Гилас
11
Касадесус
4-4-1-1
13
Риесго
2
Капа
15
дос Сантос
2
Пантич
17
Юнка
8
Эскаланте
8
Гонсалес
14
Дани Гарсия
20
Кеко
14
Инуи
17
Борха
12
Хуанфран
14
Гарсия
14
Гарсия
12
Хуанфран
12
Верса
6
Камараса
6
Камараса
12
Верса
8
Лерма
16
Дейверсон
16
Дейверсон
8
Лерма
14
Инуи
5
Экиза
5
Экиза
14
Инуи
20
Кеко
11
Сауль
11
Сауль
20
Кеко
17
Борха
9
Энрих
9
Энрих
17
Борха
Остались в запасе
Леванте
Эйбар
13
Диего Мариньо
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
2
Иван Лопес
ЦЗ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
1
Ирурета
ВР
23
Эдди Исрафилов
ЦП
90
Симоне Верди
АП
10
Микель Арруабаррена
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
13
Диего Мариньо
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
2
Иван Лопес
ЦЗ
9
Рохер Марти
ЦФ
Остались в запасе
1
Ирурета
ВР
23
Эдди Исрафилов
ЦП
90
Симоне Верди
АП
10
Микель Арруабаррена
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Леванте - Эйбар
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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