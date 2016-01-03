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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Эйбар
Бетис - Эйбар: обзор матча 03 января 2016
Бетис
03.01.2016, воскресенье, 18:00
Испания. Примера, 18 тур
0 : 4
Завершен
Эйбар
4'
А. Капа
17'
Кеко
71'
А. Гонсалес
82'
Борха
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Эйбар
Желтая карточка
Р. Кастро
90'
+2
83'
Замена
Э. Исрафилов
️️️️
Д. Гарсия
82'
ГОЛ! 0:4!
Борха
Пас отдал
Г. Эскаланте
Замена
Ф. Портильо
️️️️
Д. Себальос
80'
76'
Замена
Борха
️️️️
С. Энрих
71'
ГОЛ! 0:3!
А. Гонсалес
Пас отдал
А. Капа
Замена
Ф. Кадир
️️️️
Ж. Фигерас
70'
66'
Желтая карточка
А. Луна
61'
Замена
Сауль
️️️️
Т. Инуи
61'
Желтая карточка
А. Гонсалес
Желтая карточка
Х. Молина
58'
Замена
Х. Молина
️️️️
А. Вадильо
45'
Желтая карточка
Х. Варгас
34'
17'
ГОЛ! 0:2!
Кеко
Пас отдал
С. Энрих
Желтая карточка
Ж. Фигерас
16'
13'
Желтая карточка
Т. Инуи
4'
ГОЛ! 0:1!
А. Капа
Пас отдал
Кеко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
14
Альваро Вадильо
ЛВ
6
Петрос
ОП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
20
Кеко
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
15
Дидье Дигар
ЦП
20
Фуед Кадир
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Эйбар
1
Ирурета
ВР
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
23
Эдди Исрафилов
ЦП
11
Сауль
ЦП
90
Симоне Верди
АП
17
Борха
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Адан
2
Пеццелла
21
Фигерас
2
Молинеро
6
Петрос
11
Варгас
21
Н'Диайе
25
Себальос
16
Сехудо
14
Вадильо
24
Кастро
4-4-1-1
13
Риесго
2
Капа
4
Рамис
2
Пантич
13
Луна
8
Эскаланте
20
Кеко
8
Гонсалес
14
Дани Гарсия
14
Инуи
9
Энрих
21
Фигерас
20
Кадир
20
Кадир
21
Фигерас
25
Себальос
20
Портильо
20
Портильо
25
Себальос
14
Вадильо
19
Молина
19
Молина
14
Вадильо
14
Дани Гарсия
23
Исрафилов
23
Исрафилов
14
Дани Гарсия
14
Инуи
11
Сауль
11
Сауль
14
Инуи
9
Энрих
17
Борха
17
Борха
9
Энрих
Остались в запасе
Бетис
Эйбар
1
Даниэль Хименес
ВР
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
15
Дидье Дигар
ЦП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
1
Ирурета
ВР
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
90
Симоне Верди
АП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
15
Дидье Дигар
ЦП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Остались в запасе
1
Ирурета
ВР
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
90
Симоне Верди
АП
Главный тренер
Пепе Мель
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Бетис - Эйбар
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Прието Иглесиас
(Наварра)
Стадион:
Бенито Вильямарин
Где смотреть матч:
НТВ-ПЛЮС Футбол 3
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