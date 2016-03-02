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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Эйбар
Севилья - Эйбар: обзор матча 02 марта 2016
Севилья
02.03.2016, среда, 22:00
Испания. Примера, 27 тур
1 : 0
Завершен
Эйбар
11'
Ф. Льоренте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Эйбар
88'
Вторая желтая
М. Кастельяно
85'
Замена
Сауль
️️️️
Г. Эскаланте
79'
Желтая карточка
А. Пантич
Замена
В. Иборра
️️️️
Э. Банега
77'
Замена
К. Гамейро
️️️️
Ф. Льоренте
64'
Замена
Витоло
️️️️
Х. Антонио Рейес
59'
49'
Желтая карточка
М. Кастельяно
Желтая карточка
Ф. Фильо Мариано
15'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Льоренте
Пас отдал
М. Крон-Дели
11'
10'
Желтая карточка
Д. Гарсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
11
Эвер Банега
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
17
Борха
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
23
Коке
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
10
Висенте Иборра
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Эйбар
1
Ирурета
ВР
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
29
Асьер Эчабуру
ЦП
11
Сауль
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
3-5-1-1
15
Серхио Рико
14
Тремулинас
25
Мариано
23
Рами
41
Кристофоро
19
Рейес
7
Крон-Дели
23
Карришу
15
Н'Зонзи
11
Банега
12
Льоренте
4-4-2
13
Риесго
2
Пантич
4
Рамис
16
Кастельяно
17
Юнка
14
Дани Гарсия
5
Радошевич
8
Эскаланте
8
Гонсалес
9
Энрих
17
Борха
11
Банега
10
Иборра
10
Иборра
11
Банега
19
Рейес
7
Витоло
7
Витоло
19
Рейес
12
Льоренте
9
Гамейро
9
Гамейро
12
Льоренте
8
Эскаланте
11
Сауль
11
Сауль
8
Эскаланте
Остались в запасе
Севилья
Эйбар
13
Давид Сорья
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
23
Коке
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
29
Асьер Эчабуру
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
1
Ирурета
ВР
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
23
Коке
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
Остались в запасе
29
Асьер Эчабуру
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
1
Ирурета
ВР
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Севилья - Эйбар
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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