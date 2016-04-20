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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Эйбар
Валенсия - Эйбар: обзор матча 20 апреля 2016
Валенсия
20.04.2016, среда, 21:45
Испания. Примера, 34 тур
4 : 0
Завершен
Эйбар
10'
П. Алькасер
28'
П. Алькасер
40'
П. Алькасер
56'
Ж. Канселу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Эйбар
Желтая карточка
А. Абденнур
88'
82'
Замена
М. дос Сантос
️️️️
И. Рамис
Замена
А. Негредо
️️️️
П. Алькасер
69'
63'
Замена
С. Энрих
️️️️
Борха
Замена
Э. Перес
️️️️
А. Гомеш
61'
60'
Желтая карточка
Г. Эскаланте
ГОЛ! 4:0!
Ж. Канселу
Пас отдал
Родриго
56'
46'
Замена
М. Кастельяно
️️️️
Д. Юнка
ГОЛ! 3:0!
П. Алькасер
Пас отдал
Родриго
40'
ГОЛ! 2:0!
П. Алькасер
Пас отдал
Ж. Канселу
28'
Замена
Х. Луис Гайя
️️️️
Г. Сикейра
18'
Пенальти не реализован!
П. Алькасер
10'
ГОЛ! 1:0!
П. Алькасер
10'
9'
Желтая карточка
Д. Гарсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Пако Айестаран
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
20
Кеко
ЦП
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Валенсия
13
Мэтью Райан
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
15
Данило
ОП
33
Энцо Перес
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Эйбар
1
Ирурета
ВР
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
11
Сауль
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
24
Хота
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
4-3-3
25
Алвес
6
Сикейра
13
Мустафи
5
Абденнур
2
Канселу
20
Гомеш
10
Парехо
18
Фуэго
9
Алькасер
19
Родриго
77
Мина
4-4-1-1
13
Риесго
2
Капа
4
Рамис
15
Ансотеги
17
Юнка
14
Дани Гарсия
8
Эскаланте
20
Кеко
8
Гонсалес
14
Инуи
17
Борха
6
Сикейра
14
Гайя
14
Гайя
6
Сикейра
20
Гомеш
33
Перес
33
Перес
20
Гомеш
9
Алькасер
21
Негредо
21
Негредо
9
Алькасер
4
Рамис
15
дос Сантос
15
дос Сантос
4
Рамис
17
Юнка
16
Кастельяно
16
Кастельяно
17
Юнка
17
Борха
9
Энрих
9
Энрих
17
Борха
Остались в запасе
Валенсия
Эйбар
13
Мэтью Райан
ВР
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
15
Данило
ОП
Главный тренер
Пако Айестаран
20
Изет Хайрович
ПВ
24
Хота
ПВ
1
Ирурета
ВР
11
Сауль
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
13
Мэтью Райан
ВР
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
15
Данило
ОП
Остались в запасе
20
Изет Хайрович
ПВ
24
Хота
ПВ
1
Ирурета
ВР
11
Сауль
ЦП
Главный тренер
Пако Айестаран
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Валенсия - Эйбар
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Месталья
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