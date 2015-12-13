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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Валенсия
Эйбар - Валенсия: обзор матча 13 декабря 2015
Эйбар
13.12.2015, воскресенье, 18:00
Испания. Примера, 15 тур
1 : 1
Завершен
Валенсия
45'
С. Энрих
85'
А. Гомеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Валенсия
Красная карточка
И. Рамис
90'
Замена
И. Хайрович
️️️️
Кеко
89'
Замена
Т. Инуи
️️️️
Сауль
85'
85'
ГОЛ! 1:1!
А. Гомеш
Пас отдал
А. Негредо
84'
Желтая карточка
Х. Фуэго
Замена
А. Гонсалес
️️️️
Борха
78'
76'
Замена
А. Негредо
️️️️
А. Барраган
Желтая карточка
Д. Гарсия
75'
Желтая карточка
Д. Юнка
71'
Желтая карточка
А. Капа
70'
68'
Замена
Х. Луис Гайя
️️️️
Данило
Пенальти не реализован!
Сауль
66'
65'
Желтая карточка
Ш. Мустафи
64'
Красная карточка
Л. Орбан
47'
Желтая карточка
Л. Орбан
45'
Замена
П. Пьятти
️️️️
Р. Де Пауль
ГОЛ! 1:0!
С. Энрих
Пас отдал
А. Капа
45'
32'
Желтая карточка
Р. Де Пауль
Желтая карточка
М. дос Сантос
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
20
Кеко
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
11
Сауль
ЦП
17
Борха
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Валенсия
1
Хауме
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
15
Данило
ОП
18
Хави Фуэго
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Гари Невилл
Эйбар
1
Ирурета
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
10
Микель Арруабаррена
ЦФ
Валенсия
13
Мэтью Райан
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
21
Альваро Негредо
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
4-4-2
13
Риесго
17
Юнка
15
дос Сантос
4
Рамис
2
Капа
20
Кеко
8
Эскаланте
11
Сауль
14
Дани Гарсия
9
Энрих
17
Борха
3-3-3-1
1
Хауме
19
Барраган
5
Абденнур
13
Мустафи
2
Канселу
15
Данило
6
Орбан
18
Фуэго
7
Де Пауль
20
Гомеш
9
Алькасер
20
Кеко
20
Хайрович
20
Хайрович
20
Кеко
17
Борха
8
Гонсалес
8
Гонсалес
17
Борха
11
Сауль
14
Инуи
14
Инуи
11
Сауль
15
Данило
14
Гайя
14
Гайя
15
Данило
7
Де Пауль
10
Пьятти
10
Пьятти
7
Де Пауль
19
Барраган
21
Негредо
21
Негредо
19
Барраган
Остались в запасе
Эйбар
Валенсия
1
Ирурета
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
10
Микель Арруабаррена
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
13
Мэтью Райан
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Гари Невилл
Остались в запасе
1
Ирурета
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
10
Микель Арруабаррена
ЦФ
Остались в запасе
13
Мэтью Райан
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Гари Невилл
Статистика матча Эйбар - Валенсия
4
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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