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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Сельта
Эйбар - Сельта: обзор матча 26 сентября 2015
Эйбар
26.09.2015, суббота, 23:00
Испания. Примера, 6 тур
1 : 1
Завершен
Сельта
3'
Борха
76'
Я. Аспас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Сельта
Замена
М. Арруабаррена
️️️️
Борха
90'
+2
Желтая карточка
М. дос Сантос
80'
Замена
С. Верди
️️️️
Т. Инуи
79'
76'
Замена
Д. Дразич
️️️️
Т. Бонгонда
76'
ГОЛ! 1:1!
Я. Аспас
Пас отдал
Х. Кастро
71'
Желтая карточка
А. Фернандес
Замена
Э. Исрафилов
️️️️
Сауль
69'
Желтая карточка
А. Гонсалес
66'
61'
Замена
Д. Васс
️️️️
Н. Радойя
Желтая карточка
Д. Гарсия
56'
54'
Желтая карточка
Ф. Орельяна
46'
Замена
Я. Аспас
️️️️
П. Эрнандес
43'
Желтая карточка
Н. Радойя
Желтая карточка
С. Энрих
41'
27'
Желтая карточка
П. Эрнандес
Желтая карточка
А. Капа
23'
ГОЛ! 1:0!
Борха
Пас отдал
С. Энрих
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
11
Сауль
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
9
Серхио Энрих
ЦФ
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
21
Карлес Планас
ЦЗ
17
Аугусто Фернандес
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
14
Фабиан Орельяна
ПВ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Эйбар
1
Ирурета
ВР
28
Иньиго Гарсия
ЦП
23
Эдди Исрафилов
ЦП
90
Симоне Верди
АП
20
Изет Хайрович
ПВ
10
Микель Арруабаррена
ЦФ
Сельта
26
Нестор Диас
ВР
22
Уго Мальо
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
8
Леви Мадинда
ЦП
10
Хосеп Сене
ЦФ
71
Деян Дразич
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
4-3-1-2
13
Риесго
17
Юнка
2
Пантич
15
дос Сантос
2
Капа
11
Сауль
14
Дани Гарсия
8
Гонсалес
14
Инуи
17
Борха
9
Энрих
3-2-2-2-1
1
Альварес
21
Гомес
22
Радойя
21
Планас
22
Кабрал
17
Кастро
17
Фернандес
19
Эрнандес
14
Орельяна
10
Бонгонда
3
Нолито
11
Сауль
23
Исрафилов
23
Исрафилов
11
Сауль
14
Инуи
90
Верди
90
Верди
14
Инуи
17
Борха
10
Арруабаррена
10
Арруабаррена
17
Борха
22
Радойя
10
Васс
10
Васс
22
Радойя
10
Бонгонда
71
Дразич
71
Дразич
10
Бонгонда
19
Эрнандес
10
Аспас
10
Аспас
19
Эрнандес
Остались в запасе
Эйбар
Сельта
20
Изет Хайрович
ПВ
28
Иньиго Гарсия
ЦП
1
Ирурета
ВР
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
26
Нестор Диас
ВР
22
Уго Мальо
ПЗ
8
Леви Мадинда
ЦП
10
Хосеп Сене
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Остались в запасе
20
Изет Хайрович
ПВ
28
Иньиго Гарсия
ЦП
1
Ирурета
ВР
Остались в запасе
26
Нестор Диас
ВР
22
Уго Мальо
ПЗ
8
Леви Мадинда
ЦП
10
Хосеп Сене
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Статистика матча Эйбар - Сельта
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Педро Перес Монтеро
(Севилья)
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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