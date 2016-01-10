Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Эспаньол
Эйбар - Эспаньол: обзор матча 10 января 2016
Эйбар
10.01.2016, воскресенье, 20:15
Испания. Примера, 19 тур
2 : 1
Завершен
Эспаньол
15'
Т. Инуи
73'
Борха (П)
22'
Х. Хордан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Эспаньол
Желтая карточка
С. Верди
90'
+3
Замена
Сауль
️️️️
Борха
90'
Замена
С. Верди
️️️️
С. Энрих
77'
73'
Желтая карточка
Х. Лопес
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Борха
73'
69'
Замена
Абрахам
️️️️
Ж. Морено
Желтая карточка
Борха
69'
Желтая карточка
А. Пантич
67'
Замена
А. Гонсалес
️️️️
Г. Эскаланте
66'
58'
Желтая карточка
В. Альварес
22'
ГОЛ! 1:1!
Х. Хордан
Пас отдал
М. Асенсио
ГОЛ! 1:0!
Т. Инуи
Пас отдал
С. Энрих
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
20
Кеко
ЦП
9
Серхио Энрих
ЦФ
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Эйбар
1
Ирурета
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
11
Сауль
ЦП
90
Симоне Верди
АП
20
Изет Хайрович
ПВ
Эспаньол
22
Франческо Барди
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
18
Бурги
ЛВ
10
Абрахам
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
14
Мамаду Силла
ЦФ
4-3-1-2
13
Риесго
13
Луна
2
Пантич
4
Рамис
2
Капа
14
Дани Гарсия
8
Эскаланте
20
Кеко
14
Инуи
17
Борха
9
Энрих
3-1-2-1-3
13
Лопес
3
Роко
21
Раильо
27
Альварес
18
Диоп
19
Хордан
21
Лопес
10
Асенсио
30
Перес
10
Кайседо
7
Морено
8
Эскаланте
8
Гонсалес
8
Гонсалес
8
Эскаланте
17
Борха
11
Сауль
11
Сауль
17
Борха
9
Энрих
90
Верди
90
Верди
9
Энрих
7
Морено
10
Абрахам
10
Абрахам
7
Морено
Остались в запасе
Эйбар
Эспаньол
20
Изет Хайрович
ПВ
1
Ирурета
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
22
Франческо Барди
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
18
Бурги
ЛВ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Остались в запасе
20
Изет Хайрович
ПВ
1
Ирурета
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
Остались в запасе
22
Франческо Барди
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
18
Бурги
ЛВ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Константин Гылкэ
Статистика матча Эйбар - Эспаньол
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Сантьяго Хайме Латре
(Сариньена)
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
Новости команд
Все
Эйбар
Эспаньол
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Вильярреал» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Ла Лига Испании: шансы «Вильярреала» и «Эспаньола» на победу в матче 11-го тура
29 октября
«Расинг» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Ничего не бросаю в сложные моменты: ни тяжелые проекты, ни токсичные отношения, ни клуб». Каково это – поддерживать маленькие команды
2023.05.29 01:45
В Испании Зидан и Стоичков снова тащат клуб к чемпионству, да еще и в цветах «Барселоны». Сейчас все объясним
2023.01.27 14:57
Лука Зидан нашел новый клуб в Испании
2022.09.02 09:17
Экс-форвард «Ювентуса» и «Тоттенхэма» Льоренте подписал контракт с «Эйбаром»
2021.10.28 07:28
«Севилья» подписала вратаря «Эйбара» Дмитровича
2021.07.05 07:55
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Вильярреал» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Ла Лига Испании: шансы «Вильярреала» и «Эспаньола» на победу в матче 11-го тура
29 октября
«Расинг» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+