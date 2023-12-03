Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Каспер Педерсен - статистика

Завершил карьеру
13 января 1993 (33)
#2 | Защитник
Дания
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Стабек
26
1
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
1' - 86'
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Русенборг
1 : 1
22.10.2023
Стабек
46' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Стабек
1 : 0
08.10.2023
Лиллестрем
90' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Стабек
0 : 1
30.09.2023
Тромсе
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Олесунн
1 : 1
23.09.2023
Стабек
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Стабек
0 : 1
17.09.2023
Бранн
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Стремсгодсет
2 : 1
03.09.2023
Стабек
78' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Викинг
1 : 0
20.08.2023
Стабек
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Одд
4 : 0
06.08.2023
Стабек
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Стабек
0 : 1
29.07.2023
Мольде
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
ХамКам
3 : 2
23.07.2023
Стабек
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
Стабек
0 : 1
16.07.2023
Викинг
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Сандефьорд
0 : 0
09.07.2023
Стабек
1' - 64'
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Стабек
0 : 1
03.07.2023
Стремсгодсет
1' - 66'
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
Стабек
2 : 1
29.05.2023
Волеренга
1' - 90'
34'
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Бранн
4 : 1
16.05.2023
Стабек
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
Стабек
1 : 0
13.05.2023
Олесунн
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Стабек
1 : 1
07.05.2023
Сарпсборг 08
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Мольде
2 : 3
30.04.2023
Стабек
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
Стабек
3 : 0
23.04.2023
Хаугесунд
1' - 90'
80'
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Буде-Глимт
4 : 0
16.04.2023
Стабек
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Стабек
0 : 0
10.04.2023
Одд
1' - 90'
Главные новости
Головин хочет в «Зенит», правда об аренде Мостового, Черышев никому не нужен и другие новости
01:03
Экс-владелец «Челси» Боули близок к покупке активов «Лукойла»
00:57
Кокорина предложили московскому клубу РПЛ
00:44
Сафонов раскрыл свою мечту
Вчера, 23:59
Мостовой – о тренере со 107 матчами в РПЛ: «Не знаю его»
Вчера, 23:49
Агент Головина не отрицает трансфер игрока в «Спартак»
Вчера, 23:35
Бубнов прокомментировал трансфер Дзюбы в ЦСКА
Вчера, 23:17
Роналду сообщил, через сколько лет закончит карьеру
Вчера, 22:56
Сафонов сравнил себя с Акинфеевым
Вчера, 22:15
Слуцкий сообщил, что сделает с Головиным в случае его перехода в «Зенит»
Вчера, 21:57
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+