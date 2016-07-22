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Команды
Ахмат
Георгий Мелкадзе
Новости
€ 1,80 млн
Георгий Мелкадзе - новости
Ахмат
4 апреля 1997 (29), Москва
#77 | Нападающий
183 см
Россия
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Публикации
Мелкадзе получил наказание от КДК
19:39
1
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
16 августа
4
Видео
Мелкадзе не забил в пустые ворота с двух метров
15 августа
6
Черчесов озвучил позицию по уходу Мелкадзе и Самородова из «Ахмата» в «Спартак»
31 июля
2
Новая информация о возвращении Мелкадзе в «Спартак»
22 июля
16
В «Ахмате» отреагировали на интерес «Спартака» к Мелкадзе
28 июня
11
Мелкадзе посетил США и рассказал об обстановке на ЧМ-2026
13 июня
Мелкадзе отказался переходить в «Зенит»
10 июня
9
Экс-спартаковец Обухов: «Чмырить своих – это русский менталитет»
9 июня
7
«Спартак» рассматривает возвращение Мелкадзе
8 июня
9
Мелкадзе может перейти в московский клуб РПЛ
28 мая
2
Мелкадзе ответил, есть ли у него обида на «Спартак»
30 апреля
1
Шестерых игроков РПЛ проверили на допинг в марте
26 апреля
5
Директор «Ахмата» высказался о продаже Мелкадзе
26 апреля
3
Символическая сборная 24-го тура РПЛ по версии Радимова
15 апреля
Мелкадзе уличили в симуляции
12 апреля
3
Шнякин удивил выбором лучшего игрока РПЛ весной
11 апреля
Мелкадзе повторил личный бомбардирский рекорд
11 апреля
Мелкадзе сообщил о крупном подарке отцу
2 апреля
2
Черчесов прокомментировал мартовские матчи сборной России
30 марта
2
Мелкадзе сказал, в чем похож в игре на Кордобу
30 марта
2
Мелкадзе рассказал о личной жизни: «Плыву по течению»
28 марта
2
Три игрока дебютировали за Россию в матче с Никарагуа
28 марта
3
«Круто быть одним из лучших в стране»: Мелкадзе – о дебюте за сборную России
28 марта
1
Мелкадзе прокомментировал дебют за сборную России
28 марта
4
Карпин оценил дебют Мелкадзе и Петрова за сборную России
27 марта
Карпин объяснил, почему в составе сборной России много футболистов
27 марта
5
Мелкадзе уверен в дебюте за сборную России: «Черчесов позвонил кому надо»
26 марта
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Карпин прокомментировал вызов Мелкадзе в сборную России
20 марта
1
Мелкадзе вспомнил, как «Ахмат» вывел Черчесова: «Стены в раздевалке тряслись порядочно»
18 марта
3
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2
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