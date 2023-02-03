Георгий Мелкадзе - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Георгий
|Фамилия
|Мелкадзе
|Команда
|Сочи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 1,20
млн
|Имя
|Георгий
|Фамилия
|Мелкадзе
|Команда
|Сочи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|181
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.03.2023
|1' - 60'
|Сочи
|0:4
|Оренбург
|Россия. Премьер-лига, 19 тур
|45'
|05.03.2023
|1' - 70'
|Сочи
|2:0
|ЦСКА
|Россия. Премьер-лига, 18 тур
|66'
|10.02.2023
|1' - 46'
|Спартак
|2:0
|Сочи
|Зимний кубок РПЛ, 3 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сочи
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.02.2023
|1' -46'
|Спартак (Москва)
|2:0
|Сочи (Сочи)
|06.02.2023
|46' -90'
|Сочи (Сочи)
|3:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|03.02.2023
|1' -62'
|Краснодар (Краснодар)
|1:0
|Сочи (Сочи)