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РПЛ 2026/2027
Команды
Ахмат
Георгий Мелкадзе
Статистика
€ 1,80 млн
Георгий Мелкадзе - статистика
Ахмат
4 апреля 1997 (29), Москва
#77 | Нападающий
183 см
Россия
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Публикации
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Акрон
2 : 0
17.09.2026
Ахмат
1' - 37'
37'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Ахмат
3 : 2
13.09.2026
Динамо Мх
46' - 90'
90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Ахмат
3 : 3
29.08.2026
Крылья Советов
1' - 76'
60'
72'
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И
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П
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Ахмат
2
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 2 тур
Ахмат
2 : 1
18.08.2026
Факел
1' - 70'
1'
Россия. Кубок, 1 тур
Краснодар
1 : 1
05.08.2026
Ахмат
69' - 90'
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