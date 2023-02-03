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    Георгий Мелкадзе - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Георгий
    Фамилия Мелкадзе
    Команда Сочи
    Состав Основной
    Родной город Москва
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 4 апреля 1997 (25 лет)
    Рост 181
    Стоимость:
    € 1,20
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.03.2023 1' - 60' Сочи 0:4 Оренбург Россия. Премьер-лига, 19 тур
    45'
    05.03.2023 1' - 70' Сочи 2:0 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 18 тур
    66'
    10.02.2023 1' - 46' Спартак 2:0 Сочи Зимний кубок РПЛ, 3 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сочи 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.02.2023 1' -46' Спартак (Москва) 2:0 Сочи (Сочи)
    06.02.2023 46' -90' Сочи (Сочи) 3:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
    03.02.2023 1' -62' Краснодар (Краснодар) 1:0 Сочи (Сочи)
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