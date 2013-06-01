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Хавьер Камуньяс
Статистика
Хавьер Камуньяс - статистика
Завершил карьеру
17 июля 1980 (46), Мадрид
#17 | Полузащитник
173 см | 68 кг
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Примера 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Испания. Примера 2010/2011
Испания. Примера 2009/2010
Испания. Примера 2008/2009
Испания. Примера 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Депортиво
23
1
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Депортиво
0 : 1
01.06.2013
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Депортиво
2 : 0
19.05.2013
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Вальядолид
1 : 0
11.05.2013
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Депортиво
0 : 0
04.05.2013
Атлетико
1' - 73'
Испания. Примера, 33 тур
Бетис
1 : 1
29.04.2013
Депортиво
90' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Депортиво
1 : 1
21.04.2013
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Мальорка
2 : 3
31.03.2013
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Депортиво
3 : 1
16.03.2013
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Барселона
2 : 0
09.03.2013
Депортиво
62' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Депортиво
0 : 0
02.03.2013
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Депортиво
1 : 2
23.02.2013
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Севилья
3 : 1
16.02.2013
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Хетафе
3 : 1
02.02.2013
Депортиво
73' - 46'
56'
Испания. Примера, 21 тур
Депортиво
2 : 3
27.01.2013
Валенсия
77' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Осасуна
2 : 1
20.01.2013
Депортиво
69' - 90'
90'
Испания. Примера, 19 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
13.01.2013
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Депортиво
1 : 0
05.01.2013
Малага
84' - 90'
88'
Испания. Примера, 17 тур
Эспаньол
2 : 0
21.12.2012
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Депортиво
0 : 0
17.12.2012
Вальядолид
82' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Атлетико
6 : 0
09.12.2012
Депортиво
1' - 65'
18'
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
2 : 3
02.12.2012
Бетис
81' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
1 : 1
25.11.2012
Депортиво
71' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Депортиво
0 : 2
18.11.2012
Леванте
1' - 90'
52'
Испания. Примера, 11 тур
Сарагоса
5 : 3
10.11.2012
Депортиво
53' - 90'
65'
Испания. Примера, 10 тур
Депортиво
1 : 0
04.11.2012
Мальорка
74' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
1 : 1
27.10.2012
Депортиво
78' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Депортиво
4 : 5
20.10.2012
Барселона
61' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Райо Вальекано
2 : 1
06.10.2012
Депортиво
59' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Реал
5 : 1
30.09.2012
Депортиво
68' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Депортиво
0 : 2
24.09.2012
Севилья
78' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Гранада
1 : 1
16.09.2012
Депортиво
1' - 58'
Испания. Примера, 3 тур
Депортиво
1 : 1
01.09.2012
Хетафе
51' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Валенсия
3 : 3
27.08.2012
Депортиво
80' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Депортиво
2 : 0
20.08.2012
Осасуна
85' - 90'
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