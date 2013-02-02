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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Депортиво
Хетафе - Депортиво: обзор матча 02 февраля 2013
Хетафе
02.02.2013, суббота, 21:00
Испания. Примера, 22 тур
3 : 1
Завершен
Депортиво
25'
Д. Кастро (П)
81'
А. Васкес
84'
А. Колунга
12'
Пицци (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Депортиво
ГОЛ! 3:1!
А. Колунга
Пас отдал
А. Баррада
84'
ГОЛ! 2:1!
А. Васкес
Пас отдал
А. Баррада
81'
80'
Желтая карточка
А. Сантуш
Замена
А. Васкес
️️️️
Борха
77'
73'
Замена
А. Сантуш
️️️️
Х. Камуньяс
71'
Вторая желтая
А. Агилар
Замена
Ф. Фернандес
️️️️
Х. Валера
69'
Желтая карточка
Р.
66'
59'
Замена
Х. Карлос Валерон
️️️️
А. Бергантиньос
56'
Желтая карточка
Х. Камуньяс
53'
Желтая карточка
А. Бергантиньос
Желтая карточка
Д. Кастро
52'
46'
Замена
Х. Камуньяс
️️️️
Х. Васкес
33'
Желтая карточка
Х. Васкес
Желтая карточка
Борха
31'
Желтая карточка
А. Баррада
27'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Кастро
25'
24'
Желтая карточка
Эвалдо
21'
Желтая карточка
А. Агилар
Замена
Ж. Кодина
️️️️
Х. Гавилан
12'
12'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Пицци
Красная карточка
М. Анхель Мойя
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
3
Рафа
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
17
Диего Кастро
ЛВ
25
Хавьер Торрес
ЦП
10
Абделазиз Баррада
ЦП
8
Борха
ЦП
27
Адриан Колунга
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
6
Эвалдо
ЛЗ
4
Кака
ЦЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
16
Бруно Гама
ЦП
20
Хесус Васкес
ЦП
21
Абель Агилар
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
21
Пицци
АП
11
Рики
ЦФ
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
9
Альваро Васкес
ЦФ
10
Уго
ЦФ
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
8
Андре Сантуш
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
17
Диого Саломау
ПП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
4-4-1-1
13
Мойя
18
Эскудеро
3
Рафа
4
Алексис
20
Валера
14
Гавилан
10
Баррада
8
Борха
25
Торрес
17
Кастро
27
Колунга
4-4-1-1
1
Арансубиа
19
Пабло
4
Кака
83
Зе Каштру
6
Эвалдо
20
Васкес
21
Агилар
4
Бергантиньос
16
Гама
21
Пицци
11
Рики
14
Гавилан
13
Кодина
13
Кодина
14
Гавилан
20
Валера
6
Фернандес
6
Фернандес
20
Валера
8
Борха
9
Васкес
9
Васкес
8
Борха
Камуньяс
8
Сантуш
8
Сантуш
Камуньяс
20
Васкес
17
Камуньяс
17
Камуньяс
20
Васкес
4
Бергантиньос
21
Валерон
21
Валерон
4
Бергантиньос
Остались в запасе
Хетафе
Депортиво
25
Мехди Ласен
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
10
Уго
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
1
Герман Люкс
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
17
Диого Саломау
ПП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
Остались в запасе
25
Мехди Ласен
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
10
Уго
ЦФ
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
17
Диого Саломау
ПП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
Статистика матча Хетафе - Депортиво
4
1
1
6
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Парадас Ромеро
(Малага)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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